Araştırma: Türkiye'de ne kadar aşı karşıtı var?

Sözcü'den Deniz Zeyrek köşe yazısında, MAK Araştırma tarafından 22-29 Eylül tarihleri arasında 67 ilde 5 bin 700 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçlarını yayınladı.
Araştırmada halkın hangi aşıya daha çok ilgi gösterdiği de ortaya koyuldu. Buna göre,
Ankete katılanlarda Sinovac yaptırdıktan sonra yan etki görünmemiş. Sinovac yaptıran yüz kişiden 89'u hiçbir yan etki yaşanmadığını söylemiş. Bu oran Biontech aşısında tam tersi olmuş. Ankete katılan yüz kişiden 78'i Biontech aşısını yaptırdıktan sonra yan etkiler yaşadığını bildirmiş.
Aşıların yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığını düşünenlerin oranı da hayli yüksek. Her yüz kişiden 30'u Sinovac'ın yeterince test edilmediğini düşünüyor. Bu rakam Biontech'te yüzde 50'yi buluyor. Yani her iki kişiden biri, Biontech aşısının yeterince test edilmeden kullanılmaya başlandığı görüşünde.