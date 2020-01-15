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Araştırma: Türkiye’nin yüzde 27,3’ü her gün sigara içiyor
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de 15 yaş üstü bireylerde her gün sigara içenlerin oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa’da en çok sigara tüketen ülke Bulgaristan olurken, her gün sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti
Araştırma: Türkiye’nin yüzde 27,3’ü her gün sigara içiyor
15 Ocak 2020 - DHA
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Medya takibi kurumu Ajans Press, sigara ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl sigara ile alakalı basına 55 bin 320 haber yansıdığı tespit edildi. Medya takip kurumu, sadece 2020 yılı başından bugüne kadar çıkan haber sayısının ise 2 bin 578 olduğunu kaydetti. Ajans Press, medyaya yansıyan haberlerin içeriklerine göre analiz edildiğinde, sigara paketlerinin tek tipe dönüştürülmesi ve geçtiğimiz yıl yapılan zamların en fazla yansıma bulan haberler arasında olduğunun görüldüğünü duyurdu.

En çok içen Bulgaristan

Ajans Press’in, EUROSTAT verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’de 15 yaş üstü kişilerde her gün sigara içme oranı yüzde 27,3 oldu. Avrupa’da en çok sigara içme oranı Bulgaristan’da görülürken, her gün bu ülkede  sigara içenlerin oranı yüzde 28,2 olarak kayıtlara geçti. Bulgaristan’dan ardından Yunanistan gelirken sigara içme oranının Türkiye ile aynı olduğu belirlendi. Üçüncü sırada ise Macaristan yer alırken yüzde 25,8’lik nüfusun sigara içtiği saptandı.

Anahtar Kelimeler:

sigara turkiye bulgaristan

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