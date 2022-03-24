Araştırma: Tütün vergilerini yükseltmek çocuk ölümlerini azaltıyor

Yeni çalışma, 159 ülkede 2008-2018 yılları arasında yenidoğan ve süt çocuğu ölümleri, tütün vergileri, kişi başı milli gelir, doğurganlık, eğitim ve içme suyuna ulaşım gibi değişkenleri incelenerek yapıldı.

2008-2018 yıllarında 159 ülkede tütün ürünlerinde vergi oranı ortalama yüzde 49,1 saptandı. Bu zaman aralığında Dünya Sağlık Örgütü’nün önerdiği yüzde 75 minimum vergi oranını düşük-orta gelirli ülkelerin yüzde 11,2’si; yüksek gelirli ülkelerin yüzde 42,1’si uyguluyordu.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, “Tütün yılda 8 milyon kişiyi öldürmektedir. Araştırmacılar verginin sağlık üzerindeki etkilerini bebeklerin doğum öncesi ve sonrası tütün dumanına maruz kalma miktarı ile açıklamaktadır. Anne ve babaların sigara içmesinin bebeklerde doğum öncesi ve sonrası olumsuz sağlık etkileri olduğu bilinmektedir. Bu araştırma tütün ürünleri üzerindeki vergi yükünü arttırmanın, anne ve babaların sigara içme oranlarını düşürerek, çocukları yaşatan bir uygulama olduğunu göstermiştir. Oysa günümüzde yoksul ülkelerde bebek ölüm hızları yüksek, tütün vergileri düşüktür. Dünyada vergiler her ülkede yükseltilebilse, bebek ölümleri azalacaktır” dedi.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ, “Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedenleri istatistiklerine göre ülkemizde bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısı 2019 yılında binde 9,1’dir. Bu sayı Kanada’da binde 3,2; Amerika Birleşik Devletleri’nde binde 3,4; Avustralya’da binde 2,4; Finlandiya ve İsveç’de binde 1,4; Norveç’de binde 1,3’tür. Türkiye’de ölen bebeklerin yüzde 12,3'ü ilk gün; yüzde 29,6'sı 1-6 günlükken; yüzde 21,7'si ise 7-29 günlükken yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde yenidoğan ve bebek ölümleri yıllar içinde düşmekle birlikte, yeni çalışma yüksek sigara içme oranının yenidoğan ve bebek ölümlerinde etkili olduğunu göstermektedir” dedi.