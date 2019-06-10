Araştırma: Üç halk sağlığı müdahalesi dünya genelinde 94 milyon erken ölümü önleyebilir

MEDİMAGAZİN- Harvard TH Chan Okulu'ndaki küresel sağlık profesörü Goodarz Danaei, “Kaynaklarımızı bu üç müdahalenin kombinasyonuna odaklamak 2040 yılına kadar kardiyovasküler sağlık üzerinde büyük bir potansiyel etkiye sahip olabilir” dedi.

Çalışma, 10 Haziran 2019'da Circulation dergisinde yayımlandığı belirtilen Science Daily’nin haberine göre; araştırmacılar, hesaplamaları yaparken, birçok çalışmada küresel verileri ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tahminlerini kullandı.

“Trans yağın ortadan kaldırılması 14,8 milyon erken ölümü önleyebilir”

Araştırmacılar, dünya nüfusunun yüzde 70'ine yüksek tansiyon tedavisi uygulanmasının 39,4 milyon insanın ömrünü uzatabileceğini iddia ediyor.

Çalışmaya göre; Sodyum alımının yüzde 30 oranında kesilmesi, 40 milyon ölümden daha fazla zarar verebilir ve ayrıca kardiyovasküler hastalıklar için önemli bir risk faktörü olan yüksek tansiyonun düşürülmesine yardımcı olabilir.

Trans yağın ortadan kaldırılması 14,8 milyon erken ölümü önleyebilir.

“Kan basıncı ilaçlarının kullanımını artırmak önemli bir strateji”

Araştırmacılar, üç müdahaleyi artırmanın, ülkelerin sağlık hizmetleri kapasitesini ve kalitesini artırmak için ek kaynaklar sağlamalarını gerektiren "büyük bir zorluk" olacağını kabul ediyor. Ancak, önceki analizlerin müdahalelerin erişilebilir ve uygun olduğunu gösterdiğini de ekliyor. Örneğin, Kuzey Kaliforniya’daki bir Kaiser Permanente programı, 2001-2013 yılları arasında, gelişmiş tedavi protokolleri, hasta dostu hizmetler ve insanları takip etmeyi kolaylaştıran sağlık bilgi sistemleri gibi stratejileri kullanarak, binlerce sağlık sistemi hastası arasında hipertansiyon kontrolünü yüzde 90’a çıkardı.

Araştırma ekibi benzer yaklaşımların bazı düşük ve orta gelirli ülkelerde uyarlanıp test edildiğini ve hipertansiyon tedavisi ve kontrolünde kayda değer gelişmelere yol açtığını belirtti.

Araştırma ekibinden Danaei, "Bunlar, daha küçük ölçeklerde ulaşılabilir olduğu gösterilen gerçekçi hedeflerdir. Küresel olarak başarmak için programları büyütme taahhüdüne ihtiyacımız var.” dedi.