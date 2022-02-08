Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Uyku sorunları, yetişkinlerde kalp hastalığı riskini yüzde 141 artırıyor
Yapılan bir araştırmada, düzensiz ve yetersiz uyku düzeninin uzun vadede kalp sağlığına zararlı olabileceği ortaya çıkarıldı.
Araştırma: Uyku sorunları, yetişkinlerde kalp hastalığı riskini yüzde 141 artırıyor
08 Şubat 2022 17:27 - Sputnik News
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yetersiz uykunun bireysel yönleri kalp sağlığına zararlı olabilir. Ancak bunları birleştirirseniz, kalp hastalığı riski yüzde 141'e kadar artabilir. Bilimsel Raporlar dergisinde yayınlanan yeni bir çalışmanın bulgusu budur.

Güney Florida Üniveristesi önderliğinde yürütülen bir araştırmaya göre, ortalama yaşı 53 olan 6.280 yetişkinden alınan uyku verileri incelendi ve yetersiz uykunun kalp hastalıkları riskini yüzde 141 oranında artırabileceği ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, uyku sağlığının düzenlilik, memnuniyet, uyanma saatleri, uyku zamanlaması, uyku verimliliği ve uyku süresi gibi birçok yönüne odaklandı ve bunları kalp hastalıklarıyla ilişkilendirdi ve uyku sağlığı problemlerindeki her ilave artışın, kalp hastalığı riskinin yüzde 54 artmasıyla ilişkili olduğunu ortaya çıkardı.

Uyku sağlığı problemlerindeki artışla ilişkili tahmini kalp hastalığı riski, hem kendileri bildirimde bulunan, hem de araştırma cihazı ile uyku verileri ölçülen her hasta için çok daha yüksek, yüzde 141 oranında hesaplandı.

Araştırmanın baş yazarı, USF'de yaşlanma çalışmaları doçenti ve STEALTH laboratuvarı direktörü Soomi Lee, çalışmaya elde edilen bulguları şu şekilde değerlendirdi:

"Bu bulgular, bir bireyde kalp hastalığı riskini hesaplarken 'birlikte var olan uyku sağlığı sorunlarının' değerlendirilmesinin önemini göstermektedir. Bu, orta yaştaki yetişkinler arasında daha fazla uyku sağlığı sorununun kalp hastalığı riskini artırdığını gösteren ilk çalışmalardan biri. Hem kendi kendine rapor hem de aktigrafi uyku verilerini sağlayanlarda tahmin edilen riskin daha yüksek olması, uyku sağlığını doğru ve kapsamlı bir şekilde ölçmenin kalp hastalığı tahminini artırmak için önemli olduğunu düşündürüyor."

Araştırmada, katılımcılara, doktorlarının aritmi, kalp üfürümü veya genişlemiş kalp hastalığı gibi hastalıklara sahip olup olmadıkları soruldu. Yüksek tansiyon ise, bir kalp hastalığı durumundan ziyade kalp hastalığı için bir risk faktörü olarak etiketlendiğinden bir tanı olarak kabul edilmedi. Ayrıca, katılımcıların aile üyelerindeki kalp hastalığı öyküsü ve ırk, cinsiyet, sigara, depresyon ve fiziksel aktivite gibi sosyodemografik faktörler de kontrol edildi.

Araştırmada ayrıca, kadınların daha fazla uyku sağlığı sorunu olduğunu bildirirken, erkeklerin kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu gözlemledi. Ancak cinsiyet, yine de iki faktör arasındaki genel korelasyonu etkilemiyor. Öte yandan, siyah katılımcıların beyaz katılımcılara göre daha fazla uyku sağlığı sorunu ve kalp hastalığı prevalansı olduğu, ancak uyku sağlığı ile kalp hastalığı arasındaki güçlü ilişkinin genel olarak ırka göre farklılık göstermediği de elde edilen bulgular arasında.

Lee, uyku sağlığının her yaş için önemli olduğunu, ancak 'daha uzun bir süreye yayılması, iş ve aile rolleri nedeniyle çeşitli ve daha stresli yaşam deneyimlerinden oluşması' nedeniyle ekibin orta yetişkinliğe odaklandığını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

yetersiz uyku kalp sagligi kalp hastaligi riski uyku sagligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.