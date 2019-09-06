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Araştırma: Uzun süre telefona bakmak kadınlar için daha zararlı
Uzun süre telefon ve tablete bakmak, kadınlarda erkeklere göre daha fazla boyun ağrısına neden oluyor.
Araştırma: Uzun süre telefona bakmak kadınlar için daha zararlı
06 Eylül 2019 - DHA
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Son yapılan araştırmalar, kadınların boyunlarının erkeklere oranla daha kısa olması dolayısıyla telefon veya tablete bakmak için yüzlerini neredeyse omuzlarına kadar eğdiklerini, bunun da boyun ağrılarına sebep olduğunu gösterdi. Erkekler ise genellikle daha uzun boylu oldukları ve boyun uzunluklarının kadınlara göre daha fazla olduğu için telefon veya tabletlerine bakarken daha az eğilme ihtiyacı hissediyorlar.

ABD’deki Arkansas Üniversitesi Antropoloji bölümünden araştırmacılar, elektronik cihaz kullanan insanların röntgen filmlerini inceleyerek kadınların erkeklere göre neden daha fazla boyun ve çene ağrısı çektiğini bulmaya çalıştı. ABD’li araştırmacılar 10 kadın ve 10 erkeğin tablet kullanırken beş farklı pozisyonda röntgen filmlerini çekti. Kadınlar ve erkekler ellerindeki tablete doğrudan baktıklarında boyun hareketlerinde herhangi bir farklılık görülmedi. Ancak insanlar eğildiklerinde veya dik oturduklarında boyun açılarında yüzde 15 veya 30 derece arası değişim gözlendi. Röntgen sonuçları, kadınların çeneleriyle birlikte omuzlarına doğru eğildiklerini gösterdi.

"KADINLAR DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Bunun da özellikle bir cihaz kullanıldığı sırada, bir yandan da yemek yemek veya karşısındakiyle konuşmanın zaten konforsuz bir pozisyonda da olan boyunda daha fazla ağrıya neden olacağı belirtildi. Araştırma ekibinden Dr. Claire Terhune, kadınlara ve erkeklere çok uzun süre telefonlarına bakmamalarını tavsiye ederek özellikle kadınların cihaz kullanırken vücut duruşlarını sürekli düzeltmeleri gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

arkansas universitesi claire terhune

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