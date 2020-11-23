Araştırma: Veganların, vegan olmayanlara göre kemikleri daha zayıf

İngiltere’de yayınlanan hakemli dergi BMC Medicine'in yayımladığı yeni araştırmada, veganların, vegan olmayanlara göre kemiklerinin kırılma olasılığının daha yüksek olduğu açıklandı.

2 bini vegan olmak üzere yaklaşık 55 bin kişiyle yapılan çalışmada kişilerde toplam 3 bin 941 kemik kırığı olduğu belirtilirken veganların vegan olmayanlara göre yüzde 43 daha yüksek kemik kırılma olasılığı olduğu ortaya çıktı.

10 YILLIK ÇALIŞMAYA DAYANIYOR

Yaklaşık 2,3 kata tekabül eden bu sayının çoğu kalça kemiklerindeki kırıklardan oluşurken Nuffield Nüfus Sağlığı Departmanında beslenme epidemiyoloğu olan Dr. Tammy Tong, "10 yılı aşkın araştırma sonrasında veganların kemiklerinin kırılma riski çok daha yüksek diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Daha çok kalça kemiklerinde görülen kırıklar için Tong, şu ifadeleri kullandı:

“Bireyler, yediklerinin yararlarını ve zararlarını hesaba katmalı ve yeterli düzeyde kalsiyum ve protein almalılar. Bununla birlikte ideal kiloda kalmaya dikkat etmeliler.”

BİRLEŞİK KRALLIK'TA 600 BİN VEGAN VAR

Vegan Society'ye göre, 2019'da Birleşik Krallık'ta nüfusun yüzde 1,2'si vegan olarak besleniyor. Bu sayı yaklaşık 600 bin kişiye tekabül ediyor.



