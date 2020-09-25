Araştırma: Viral yük Covid-19’un şiddetini belirlemede etken olabilir

New York Mount Sinai’deki Icahn Tıp Fakültesinden Dr. Carlos Condon Cardo liderliğindeki bir grup, Covid-19 hastalığından ölen hastaların hayatta kalan hastalara oranla viral yüklerinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu bildirdi. Ek olarak, tespit edilen her ilave viral RNA birimi için araştırmacılar yüzde 7 oranında artan ölüm riski buldu.

Çin Nanchang Üniversitesinden Yang Liu ve meslektaşlarına göre, şiddetli Covid-19 vakalarındaki ortalama viral yükün hafif vakalardan 60 kat fazla olduğunu keşfetti.

Amerikan Bulaşıcı Hastalıklar Derneği adına konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve epidemiyolog olan Ravina Kullar, sağlık uzmanlarının viral yükü yüksek olan hastaları nasıl tedavi etmeleri gerektiği sorusunun kritik olduğunu söyledi. Kullar, daha yüksek viral yükü olan hastalarda kötü sonuçları önleyebilmek için antiviral yerine steroid dekzametazonanın tedavinin başından itibaren uygulanması gerektiğini belirtti.

JAMA Internal Medicine’da yayınlanan Güney Kore merkezli bir çalışma, semptomları olanlara kıyasla asemptomatik hastalarda da viral yükün çok farklı olmadığını buldu. Uzmanlar, viral yükün Covid-19 hastalığının şiddetli seyretmesinde bir etken olduğuna dair kanıtlar olduğuna inanırken aynı zamanda da tek faktörün bu olmadığı konusunda hemfikir. Kullar, tüm bunların kişinin bağışıklık sistemine bağlı olduğunu, viral yükün ise resmin yalnızca bir parçası olduğunu, tamamını yansıtmadığını dile getirdi.