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Araştırma: Vitamin C tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor
C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerini düşürüyor
Araştırma: Vitamin C tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekerini düşürüyor
25 Şubat 2019 - AA
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C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yüksek kan şekeri seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olduğu bildirildi.

Avustralya'da Deakin Üniversitesi'nden Glenn Wadley liderliğinde yapılan araştırma, gün içinde alınması gerekenin yaklaşık 10 katı C vitamini takviyesinin, Tip 2 diyabet hastalarında hem yüksek kan şekeri seviyelerini hem de tansiyonu düşürdüğü görüldü.

Wadley, C vitaminin, Tip 2 diyabet hastalarında yemeklerden sonra kan şekerindeki ani yükselişi yüzde 36 düşürdüğünü, bunun hastalarda günde neredeyse 3 saat daha az hiperglisemi hali anlamına geldiğini söyledi.

Hipergliseminin, kardiyovasküler rahatsızlık açısından da bir risk faktörü olduğuna işaret eden Wadley, "Aynı zamanda C vitamini takviyesi aldıktan sonra hiper tansiyonu olan kişi oranının yarı yarıya düştüğünü keşfettik." dedi.

Araştırmanın ayrıntıları "Diabetes, Obesity and Metabolism" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

vitamin c deakin universitesi glenn wadley

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4
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
25.02.2019 15:59:16
Limon satıcılarının ellerini oğuşturttuğu bu haber; "tansiyonumu limonla ayarlıyorum" diyerek 17-18 sistolik tansiyonla ortalarda gezenlere bir bahane oldu..
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