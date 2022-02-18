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Araştırma: Vitamin takviyesi almak COVID mortalitesini azaltmıyor
Yeni bir araştırma C vitamini, D vitamini ve çinko gibi bağışıklık güçlendirici takviyelerin alınmasının COVID-19'dan ölme olasılığını azaltmadığını buldu.
Araştırma: Vitamin takviyesi almak COVID mortalitesini azaltmıyor
18 Şubat 2022 13:58 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Toledo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından COVID-19 hastaneye yatış verilerinin yeni bir incelemesi, C vitamini, D vitamini ve çinko gibi bağışıklık güçlendirici takviyelerin alınmasının COVID-19'dan ölme şansınızı azaltmadığını buldu.

Pandeminin başlarında, sağlık profesyonelleri yeni hastalık için potansiyel tedaviler için çeşitli mikro besinleri denedi. Daha yakın zamanlarda, takviyeler, bazıları tarafından güvenli ve kanıtlanmış aşılara alternatif olarak tanıtılmıştı.

Ancak Dr. Azizullah Beran, takviyelerin işe yaradığına dair çok az kanıt olduğunu söyledi.

Toledo Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Beran, "Çoğu insan çinko, D vitamini veya C vitamini yüklerseniz, COVID-19'un klinik sonucuna yardımcı olabileceği konusunda bu yanılgıya sahip" dedi.  

Dr. Beran, mikro besin takviyelerinin COVID-19 için etkili bir tedavi olmadığına dair ortaya çıkan tıbbi fikir birliğini önemli ölçüde güçlendiren yeni bir makalenin baş yazarı.

O ve arkadaşları, dünyanın dört bir yanından hastaneye yatırılan 5 bin 600'den fazla COVID-19 hastasını içeren 26 hakemli çalışmayı gözden geçirdi. Analizleri, bu üç takviyeden birini almayan hastalara kıyasla D vitamini, C vitamini veya çinko ile tedavi edilenlerin ölüm oranlarında herhangi bir azalma bulmadı.

Analizleri, D vitamini tedavisinin daha düşük entübasyon oranları ve daha kısa hastanede kalış oranları ile ilişkili olabileceğini buldu , ancak araştırmacılar bu bulguyu doğrulamak için daha titiz bir çalışmaya ihtiyaç olduğunu söylüyorlar.

C vitamini ve çinko, daha kısa hastanede kalış süreleri veya bir hastanın ventilatöre bağlanma olasılığını düşürmedi.

Çalışma ağırlıklı olarak takviyeler verildiğinde zaten hasta olan ve COVID-19 ile hastaneye kaldırılan hastaları incelerken, araştırmacılar virüse yakalanmadan önce D vitamini alan daha küçük bir birey grubunu analiz ettiler. Bu popülasyonun ölüm oranında da önemli bir fark bulamadılar.

Makale Clinical Nutrition ESPEN dergisinde yayınlandı .

Anahtar Kelimeler:

c vitamini d vitamini cinko covid

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