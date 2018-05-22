SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Vücut sıcaklığı arttıkça bedenin savunma sistemi hızlanıyor
Science Daily'nin haberine göre, İngiltere'nin Warwick ve Manchester Üniversitesinden matematikçi ve biyologlar, vücut sıcaklığı ne kadar çok olursa, bedenin tümörlere, yaralara ya da enfeksiyonlara karşı savaşan önemli savunma sistemini o kadar hızlandırdığını belirledi
Araştırma: Vücut sıcaklığı arttıkça bedenin savunma sistemi hızlanıyor
22 Mayıs 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Araştırmacılar, ateş sırasında olduğu gibi vücut sıcaklığındaki küçük yükselmelerin, enfeksiyonlara verilen tepkiyi kontrol eden hücresel bir “saatin” hızını artırdığını ve bu yeni bilginin, bu süreçte yer alan anahtar bir proteinin hedeflenmesiyle daha etkili ve hızlı çalışan ilaçlar için kapı aralayabileceği kaydedildi.

Biyologlar, iltihap sinyallerinin, saatin çalışmasını başlatmak için "Nükleer Faktör kappa B" (NF-κB) proteinlerini aktive ettiğini buldu.

Bunun, hücrelerin bir tümöre, yara veya enfeksiyona tepki vermesini sağladığı ve NF-κB kontrolsüz olduğunda Crohn hastalığı, sedef hastalığı ve "romatoid artrit" gibi iltihaplı hastalıklarla ilişkisi bulunduğu ifade edildi.

NF-κB saatinin 34 derece vücut sıcaklığında yavaşladığı ve normal 37 derece vücut sıcaklığından daha yüksek sıcaklıklarda (ateşte, 40 derece gibi) NF-κB saatinin hızlandığı tespit edildi.

Warwick'in Sistem Biyoloji Merkezi'ndeki matematikçiler, sıcaklık artışlarının döngü hızını nasıl artırdığını hesapladı. Ateşli hastalığı önlemek için gerekli A20 denilen bir proteinin bu süreçte kritik olarak yer alabileceği öngörüldü.

Araştırmacılar daha sonra hücrelerden A20'yi çıkardı ve NF-kB saatinin sıcaklıktaki artışlara karşı hassasiyetini kaybettiğini gördü.

Çalışma, sıcaklığın hücreler ve dokulardaki inflamasyonu, biyolojik olarak organize şekilde değiştirdiğini ortaya koydu.

Anahtar Kelimeler:

vucut sicakligi warwickin sistem biyoloji merkezi sedef hastaligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
vucut sicakligi warwick'in sistem biyoloji merkezi sedef hastaligidermatolog melanom Saadettin Kılıçkapnipah virusu dunya saglik orgutubulent sik saglik bakanligi kanser24 Haziran seçimleri Doktor eczacı hemşireabd sosyal medyaacil servis umraniye egitim ve arastirma hastanesicenevre dunya saglik asamblesi'Milletvekili seçimleri istifa adaylık geri dönmeguney yuregir devlet hastanesi guney seyhan devlet hastanesisakarya feto/pdyizmir bayrakli entegre saglik kampusu bediha salnurhitit universitesi erol olcok egitim ve arastirma hastanesi corumkayseri erciyes universitesi bobrek nakli Prof. Dr. Hüseyin Per ruhsat iptalidiyabet insülin haftalık tek enjeksiyon insülin hapıobezite gunu yesim sert karaaslan obeziteye meydan okuyanlarbentall ameliyati doc. dr. sedat ozcan dr. sonay oguz kalp cerrahisi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.