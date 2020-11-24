Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Araştırma: Yüksek dozda alınan "Z ilaçları" demans hastalarını tetikliyor
İngiltere'de yapılan bir araştırma, bazı uyku ilaçlarının demans (bunama) hastalarında görülebilen bir kısım sorunları artırdığını ortaya çıkardı
Araştırma: Yüksek dozda alınan
24 Kasım 2020 17:14 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İngiltere'deki East Anglia Üniversitesinde bilim insanlarının yaptığı araştırmada, adları z harfiyle başladığı için "Z ilaçları" olarak da bilinen uyku ilaçlarının, düşme, kırık ve felç geçirme gibi demans hastalarında görülen sorunları artırdığı sonucuna ulaşıldı.

Araştırmada, demans hastalarında uykudan sık uyanma ve tekrar uykuya geçememe gibi sorunların yaygın olarak görüldüğü ve böyle durumlarda Z ilaçlarının reçete edilebildiği belirtildi.

Bilim insanları, İngiltere'de Ocak 2000 ila Mart 2016'da demans teşhisi konulan 27 bin 90 kişinin verilerini inceledi.

Yaş ortalaması 83, yüzde 62'si kadın olan katılımcılar, Z ilacı kullananlar, benzodiazepinler kullananlar ve uyku bozukluğuyla ilgili hiçbir ilaç kullanmayanlar olarak üçe ayrıldı.

Araştırmada, yüzde 17'si yüksek dozda olmak üzere Z ilacı kullanan 3 bin 532 kişide görülen sorunlar, benzodiazepinler veya ilaç kullanmayanlardakilerle karşılaştırıldı.

Bu şekilde, yüzde 17'lik dilimdeki hastalarda, düşme, bir yerlerinin kırılması, derin toplardamar pıhtılaşması ve felç gibi sorunların uyku bozukluğuyla ilgili hiçbir ilaç kullanmayanlara oranla çok daha fazla görüldüğü belirlendi.

Araştırmada, yüksek dozda Z ilacı alanlarda görülen sorunların, yüksek dozda benzodiazepinler kullananlardakilere yakın veya daha fazla olduğu sonucuna ulaşıldı.

Çalışmanın sonuçları "BMC Medicine" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

z ilaclari uyku ilaclari demans

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.