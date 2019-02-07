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Araştırmacılar aspirinin yeni bir faydasını keşfetti: Hasarlı dişlerin yenilenmesini sağlıyor
Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, dolguya olan gereksinimi ortadan kaldıracak bir sonuç elde edildi. Araştırmaya göre her zaman kullanılan aspirin diş kök hücrelerinin işlevini artırıyor ve hasarlı dişlerin kendisini yenilemesini sağlıyor
Araştırmacılar aspirinin yeni bir faydasını keşfetti: Hasarlı dişlerin yenilenmesini sağlıyor
07 Şubat 2019 - Yeni Şafak
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Diş sinirinin iltihaplanması ve diş ağrısına sebep olan çürükler genelde dolgu teknolojisi ile tedavi ediliyor. Fakat bu dolguların zamanla değiştirilmesi gerekiyor.

Kuzey İrlanda'nın Belfast Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, yaptığı araştırmayla dolguya olan gereksinimi ortadan kaldıracak bir sonuç elde etti.

Yapılan araştırmada, her zaman kullanılan bir ağrı kesicinin hafif dozda bile alındığında dişlerin yenilenmesini ve çürüklerin tedavi edilmesini sağladığı ortaya çıktı.

Araştırmaya göre aspirin diş kök hücrelerinin işlevini arttırıyor ve hasarlı dişlerin kendisini yenilemesini sağlıyor. Ancak her ilacın bir yan etkisi bulunduğu için evde kesinlikle kontrolsüz bir şekilde tüketilmemesi gerekir.

Anahtar Kelimeler:

belfast queens universitesi dis hekimligi

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