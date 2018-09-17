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Araştırmacılar kozmetik'e karşı uyardı... Meme kanserine yol açabilir
Araştırmacılar, kozmetik ürünlerde bulunan kimyasalların karışımının kadınlarda üreme hormonlarını olumsuz yönde etkileyebileceği ve meme kanserine neden olabileceği uyarısında bulundu.
Araştırmacılar kozmetik'e karşı uyardı... Meme kanserine yol açabilir
17 Eylül 2018 - AA
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"Independent" gazetesinde çıkan habere göre, sonuçları "Environment International" dergisinde yayımlanan çalışmada, kozmetik ürünlerinde bulunan bazı kimyasalların, kadınların doğurganlığına zarar verebildiği, meme kanserine dahi yol açabildiği belirtildi.
ABD'nin George Mason Üniversitesinden araştırmacılar, bilinen herhangi bir kronik sağlık sorunu olmayan ve doğum kontrol yöntemi kullanmayan 18-44 yaş arası bir grup kadından aldıkları idrar örneklerini analiz etti.
Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan paraben ve benzofenon gibi kimyasallar ile üreme hormonlarındaki değişiklikler arasındaki bağlantıyı ortaya koyan araştırmacılar, idrarında paraben, benzofenon ve Bisfenol A gibi kimyasallara rastlanan kadınlarda östrojen ve progesteron hormonlarının anormal düzeylerde olduğunu buldu.
Östrojen hormonunun aşırı derecede olması düzensiz adet dönemleri ve kistlerle ilişkilendirilirken yetersiz düzeyde kalması da kısırlığa neden oluyor. 
Çalışmada çok fazla progesteron hormonunun ise hem meme kanseri hem de olağan dışı adet kanaması ile ilgisi olduğuna işaret edildi. 
Çalışmayı yöneten Anna Pollack, “Bu çalışma, kişisel bakım ürünlerinde yaygın olarak kullanılan kimyasalların karışımının, adet döneminde kullanım sıklığı dikkate alınarak sağlıklı ve üreme çağındaki kadınlarda hormonlara etkisini inceleyen ilk çalışma. Bu çalışmadan çıkarılması gereken ders, günlük olarak kullandığımız güzellik ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılan kimyasallar konusunda bilinçli ve dikkatli olmak gerektiği." dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

kozmetik kadin hastaliklari meme kanseri

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