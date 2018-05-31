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Araştırmacılar: 'Sağlıklı obezite zararsız bir durum değil'
Kan değerleri iyi çıkan kilolu veya obez kadınların da kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riski yüksek
Araştırmacılar: 'Sağlıklı obezite zararsız bir durum değil'
31 Mayıs 2018 - AA Gamze Türkoğlu Oğuz
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Kilolu veya obez olup da kan değerleri iyi çıkan kadınların da kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin yüksek olduğu bildirildi.

Sonuçları "Lancet Diabetes & Endocrinology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde ABD'de 90 bin 257 kadının sağlık verileri 30 yıl boyunca takip edildi.

Araştırma, tansiyon ve kolesterol sorunu bulunmayan, şeker hastası olmayan aşırı kiloluların bile inme ya da kalp krizi geçirme riskinin, kan değerleri iyi ve normal kilolu kadınlarla karşılaştırıldığında yüzde 20 daha fazla olduğunu gösterdi. Bu oranın obezlerde yüzde 39'a çıktığı kaydedildi.

Bazı obezlerde metabolik düzensizliğe rastlanmaması, aşırı kilonun, hastalık riskini gerçekten artırıp artırmadığı konusunda tartışmalara yol açmıştı.

Uzmanlar, araştırmanın "sağlıklı obezitenin, zararsız bir durum olmadığını" ortaya koyduğunu belirtti.

Araştırmada, metabolik açıdan sağlıksız normal kilolu kadınların kalp damar hastalıklarına yakalanma olasılığının, metabolik açıdan sağlıklıların iki buçuk katı olduğu da ifade edildi.

Bulguların, diğer etnik gruplar veya erkekler için geçerli olmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:

obez kalp ve damar hastaliklari lancet diabetes endocrinology

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