Araştırmacılar uyarıyor: Sıcaklık düştükçe virüsün yayılımı hızlanacak

Johns Hopkins Medicine’daki araştırmadan elde edilen ilk sonuçlar, pandeminin yayılmasında sıcaklık bileşeninin oldukça etkili olduğunu söylüyor. Bulgulara göre araştırmacılar, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu yerine getirmeyen bölgelerde bile yüksek sıcaklıkların viral yayılımın azalmasıyla bağlantılı olduğunu buldu.

Araştırmacılar, virüsün diğer solunum yolu enfeksiyonlarına benzer bir model izlemesi durumunda, mevsim değiştikçe ve sıcaklıklar düştükçe viral yayılma oranının artabileceğini belirtti.

Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesinde psikiyatri ve davranış bilimleri profesörü Adam Kaplin’in söylediğine göre, yaz mevsiminde virüsün yayılmasını önlemek için yapılan sosyal müdahaleler, bu sonbaharda salgını kontrol altına almada işe yaramayabilir.