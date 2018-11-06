Araştırmadan çarpıcı sonuç: Güneş kremleri yüzde 100 etkili değil

İngiliz doktorlar Avrupa'da cilt kanseri vakalarının 30 yılda neredeyse iki katına çıktığını açıkladı.

İngiltere'deki Londra Kraliyet Hastanesi araştırmacıları, 18 ülkede son 30 yıldaki cilt kanseri vakalarını inceledi. Araştırma sonucunda cilt kanseri kaynaklı ölümlerin hızla arttığı görüldü.

İrlanda ve Hırvatistan'da erkeklerdeki cilt kanseri vakası sayısının iki katına çıktığı belirtiliyor. İspanya ve İngiltere'de ise bu artış yüzde 70 olarak hesaplandı. Hollanda'daki cilt kanseri kaynaklı ölümler yüzde 60, Fransa ve Belçika'da ise yüzde 50 artış gösterdi.

Kadınlardaki kanser vakaları artışı da endişe verici. İspanya'da yüzde 74, Belçika'da yüzde 67, Hollanda'da yüzde 58 ve İrlanda'da yüzde 49'luk artış var.

“GÜNEŞ KREMLERİ YÜZDE 100 ETKİLİ DEĞİL"

Araştırmacılar, erkeklerdeki kanser vakalarının kadınlardan çok daha hızlı arttığını belirtiyor. Uzmanlar, erkeklerin güneşe çıkarken kadınlara oranla daha az koruyucu önlem aldığını söylüyor.

Melanoma tipi cilt kanserlerinin yüzde 90'ı güneşe korunmasız çıkılması sonucu ortaya çıkıyor. Araştırmacılar güneş kremlerinin yüzde 100 etkili olmadığına vurgu yapıyor.