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Araştırmalar, astımlı kişilerin şiddetli Covid-19 riski altında olmayabileceğini gösteriyor
Yakın zamanda yapılan bir araştırmada, Covid-19 tedavisi gören astımlı hasta oranlarının, daha geniş popülasyondaki astım prevalansına benzer olduğu öne sürüldü.
Araştırmalar, astımlı kişilerin şiddetli Covid-19 riski altında olmayabileceğini gösteriyor
14 Eylül 2020 14:42 - MEDİMAGAZİN
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ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC), daha önce yaptığı açıklamalarda orta ila şiddetli astımı olan kişilerin Covid-19 için yüksek risk grubunda olduğunu söylemişti. Bununla birlikte, Denver’daki Colorado Üniversitesindeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar arasındaki astım prevalansı daha geniş popülasyondaki yaygınlığı ile karşılaştırıldığında, herhangi bir artıştan bahsetmek mümkün değil. Ek olarak, Covid-19 tedavisi gören astım hastalarının entübe olma olasılığı da diğer hastalara oranla daha fazla değil.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Fernando Holguin’in açıklamasına göre, birçok uluslararası çalışma hastanede yatan Covid-19 hastaları arasında düşük sayıda astımlı kişi olduğunu gösteriyor. Bu bulgular, astımın bir risk faktörü olduğu varsayımına meydan okuyor.

Covid-19 tedavisi gören hastaların yalnızca yüzde 7’si astım hastası   

Amerikan Toraks Derneği yıllıklarında yer alan bir araştırmada, araştırmacılar analizleri için 7 Mayıs 2020’den önce yayınlanan ve Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan hastalar arasında astım prevalansını bildiren 15 çalışma belirledi. Bulgular ışığındaki rakamları her bir popülasyondaki astım prevalansıyla karşılaştırdıklarında rakamlar genel olarak benzerdi.

Son olarak, araştırmacılar bu çalışma ile Covid-19 astım prevalansı ile genel popülasyondaki astım prevalansının benzer oluşunu ve astımın hastaneye yatış ve entübasyon gerektiren şiddetli Covid-19 gelişimi için önemli bir risk faktörü olarak görünmediğini göstermektedir.
 
 

Anahtar Kelimeler:

covid-19 abd hastalik onleme ve kontrol merkezi cdc astim

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