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Araştırmalar, ateş ve öksürüğün çocuklarda ve ergenlerde en yaygın Covid-19 belirtileri olduğunu gösteriyor
Bir araştırmaya göre, ateş ve öksürük çocuklarda ve ergenlerde en sık görülen Covid-19 belirtilerinden.
Araştırmalar, ateş ve öksürüğün çocuklarda ve ergenlerde en yaygın Covid-19 belirtileri olduğunu gösteriyor
21 Ekim 2020 10:09 -
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MEDİMAGAZİN-Salgın başlangıcından bu yana, en yaygın Covid-19 belirtileri arasında ateş, koku ve tat kaybında azalma, öksürük, ishal vs gibi faktörler yer alıyor. Birçok ülke, bu belirtiler doğrultusunda hastalar üzerinde Covid-19 testi uygulamaya devam ediyor. Fakat bazı belirtiler her yaş grubunda aynı etkiyi göstermeyebilir.

Yakın zamanda yapılan yeni bir araştırmada, araştırmacılar özellikle çocuk ve ergen yaş grubundaki bireylerde en sık görülen Covid-19 belirtilerinin ateş ve öksürük olduğunu tespit etti.

Araştırmacılar, çocuk ve ergen Covid-19 hastalarından oluşan 18 sistematik çalışmayı inceledi. Bulgulara göre, hastaların yüzde 15 ila 42’si hiçbir belirti göstermedi. Belirti gösterenlerin ise yaygın olarak ateş ve öksürük şikâyetleri vardı. Hastaların yüzde 8 ila 14’ü kas ağrısı yaşarken, gastrointestinal belirtileri olanların yüzdesi 7 ila 18 arasında seyretti.

Birleşik Krallık’taki bir diğer çalışmada da, hastanede tedavi gören 650’den fazla çocuk ve ergen Covid-19 hastasında ateş ve öksürük belirtileri çok yaygındı. Diğer belirtilerin prevalansları ise düşüktü.

Sonuç olarak araştırmacılar, ateş ve öksürüğün çocuk ve ergen yaş grubundaki hastaların yüzde 40 ila 60’ı arasında en sık bildirilen Covid-19 belirtileri olduğunu ifade etti. Hem ateş hem de öksürük, kombinasyon halinde tek başlarına olduğundan daha yaygındı.

 

Anahtar Kelimeler:

covid-19

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