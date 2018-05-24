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Araştırmalar bel bölgesindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında ilişki olduğunu ortaya koydu
Hollanda'da yürütülen bir araştırma, bel ve karın bölgesindeki yağlanmanın D vitamini eksikliğine işaret ettiğini ortaya koydu.
Araştırmalar bel bölgesindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında ilişki olduğunu ortaya koydu
24 Mayıs 2018 - Anadolu Ajansı Emel Öz Gözellik
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Hollanda Leiden Üniversitesinden Rachida Rafiq ve ekibinin yürüttüğü obeziteyle ilgili verilere dayanarak hazırlanan çalışmada, karın çevresindeki yağlanma ile D vitamini eksikliği arasında güçlü bir ilişki olduğu belirtildi.

Rafiq, çalışmada elde edilen bulgulara göre, daha çok bel ve göbek bölgesinde yağlanması olan kişilerin D vitamini eksikliği riskiyle karşı karşıya olduğunu, bu kişilerin kan testiyle D vitaminine baktırması gerektiğini söyledi.

Araştırma sonuçlarının bu hafta İspanya'nın Barselona kentinde yapılacak Avrupa Endokrinoloji Derneğinin toplantısında değerlendirileceği belirtildi.

Son yıllarda yapılan bazı çalışmalar vücuttaki D vitamini eksikliğinin glukoz (şeker) dolaşımı ve insülin seviyeleri üzerine etkili olduğunu gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:

d vitamini eksikligi rachida rafiq

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
24.05.2018 15:35:32
Artık yeni günah keçimiz D vitamini eksikliği . MS de prognozu kötüleştiriyor diye zaten hastalara düzenli D vitamini veriyorduk. Şimdi obeslere de ayrı bir gözle bakmak gerekecek.
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