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Araştırmalar kuru yemişin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu
İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kuru yemişler sperm kalitesini artırıyor
Araştırmalar kuru yemişin sperm kalitesini artırdığını ortaya koydu
05 Temmuz 2018 - NTV
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Barselona'daki Avrupa İnsan Üreme ve Embriyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında sunulan araştırmada, bilim insanları 18-35 yaş grubundaki 119 sağlıklı erkek iki gruba ayırıldı.

Birinci gruptaki erkeklerin günlük tükettikleri besinlere 60 gram kadar kabuklu yrmiş ilave edildi. İkinci grup ise ilk grubun yemiş dışında yediği besinlerin bire bir aynısını tüketti.

14 hafta süren araştırmanın sonunda, kuru yemiş ilavesiyle beslenen gruptaki erkeklerin sperm miktarı yüzde 14, canlılığı yüzde 4, hareketliliği yüzde 6 ve büyüklük ve biçimi (morfolojisi) yüzde 1 oranında artış gösterdi.

Öte yandan, bilim insanları, kabuklu yemişlerin de içinde bulunan Omega-3'ün, antioksidanların ve B vitaminlerinin de doğurganlığı artırdığını ortaya koyan araştırmaları desteklediğini ifade ederken bu araştırmanın sağlıklı erkekler üzerinde yapıldığının altını çizerek doğurganlık problemi olan erkekler için net bir veri elde edilmediğini belirtiyor.

Anahtar Kelimeler:

sperm kalitesi kuru yemis omega-3

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