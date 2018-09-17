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Araştırmalar sonuç verdi! 19 bin kişilik çalışma ile aspirinin yararlı olmadığı tespit edildi
Monash Üniversitesi tarafından 19.000 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, aspirinin fayda yerine zarar verdiğini ortaya koydu. Yıllar boyunca milyonlarca insan, kalp hastalığına karşı önlem olarak düşük dozda aspirin alıyor. Ancak Avustralya liderliğindeki 70 yaş üstü 19.000'den fazla sağlıklı insan üzerinde yapılan bir çalışma, bunun yararlı olmadığını tespit etti
Araştırmalar sonuç verdi! 19 bin kişilik çalışma ile aspirinin yararlı olmadığı tespit edildi
17 Eylül 2018 - Habertürk
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Monash Üniversitesi tarafından 19.000 kişinin katılımıyla yapılan araştırma, aspirinle ilgili bilinen tezleri çürüteceğe benziyor.


BİNLERCE KİŞİ İNCELENDİ

Yıllar boyunca milyonlarca insan, kalp hastalığına karşı önlem olarak düşük dozda aspirin alıyor. Ancak Avustralya liderliğindeki 70 yaş üstü 19.000'den fazla sağlıklı insan üzerinde yapılan bir çalışma, bunun yararlı olmadığını tespit etti.

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre; günlük aspirin kullanımı, sanılanın aksine 70 yaşın üstündeki kişiler için herhangi bir fayda sağlamıyor. Hatta uzmanlar, aspirinin fayda yerine iç kanama riskini artırdığını iddia etti. 
Çalışmaya katılanların yarısına beş yıl boyunca her gün düşük dozda aspirin verildi. Aspirin alan ve almayan kişilere düzenli olarak çeşitli testler yapılarak sağlık durumları gözlemlendi.


"İÇ KANAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR"

New England Journal of Medicine'da yayınlanan araştırma sonuçlarına göre; geçmişte kalp ve damar hastalığı geçirmemiş kişilerin düzenli olarak aspirin almaları, iç kanama riskini artırıyor.

Monash Üniversitesi'nden Prof. Dr. John McNeil, "Sonuçlara göre; milyonlarca kişi herhangi bir tıbbi neden olmadan gereksiz yere aspirin kullanıyor olabilir. Araştırmanın sonuçları, aspirinin kanama riskini azaltıcı yönde bir fayda sağladığı savını desteklemiyor" açıklamasında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

aspirin monash universitesi

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