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Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) banknot, telefon ekranı ve paslanmaz çelik üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiği bildirildi.
Araştırmaya göre Kovid-19 cam yüzeylerde ve banknotlarda 28 gün bulaşıcı kalabiliyor
12 Ekim 2020 10:09 -
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Avustralya Ulusal Bilim Ajansı CSIRO'nun bulguları, Kovid-19'un yüzeylerde sanıldığından daha uzun süre enfekte etme özelliğini kaybetmediğini ortaya koydu. 

CSIRO'nun araştırması, yeni tip koronavirüsün "oldukça güçlü" olduğunu, cep telefonu ekranları gibi cam yüzeylerde ve kağıt para üzerinde, neredeyse oda sıcaklığı olan 20 derecede 28 gün kalabildiğini gösterdi.

Sonuçları "Virology Journal" dergisinde yayımlanan araştırmada, virüsün daha yüksek sıcaklıklara daha kısa süre dayandığı, bazı yüzeylerde 40 derecenin üzerinde 24 saatte bulaşıcılık özelliğini yitirdiği gözlendi.

Kovid-19'un ayrıca pürüzsüz yüzeylerde daha uzun süre kaldığı, kumaş gibi pürüzlü yüzeylerde 14 gün geçtikten sonra bulaşıcılık özelliğine sahip virüse rastlanmadığı görüldü.

CSIRO Başkanı Dr Larry Marshall, "Virüsün gerçekte yüzeylerde ne kadar uzun süre kaldığını belirlemek, yayılımını daha doğru öngörmemizi ve azaltmamızı, halkımızı korumakta daha iyi iş çıkarmamızı sağlar." ifadelerini kullandı.

Araştırma kapsamında yürütülen deneylerin, ultraviyole ışının etkisini ortadan kaldırmak amacıyla karanlıkta yürütüldüğü belirtildi. Güneş ışığının virüsü hızla etkisiz hale getirdiği belirtiliyor.

Daha önce yapılan laboratuvar çalışmaları, Kovid-19'un, banknotlar ve cam yüzeylerde 2 ila 3 gün, plastikte ve paslanmaz çelikte 6 güne kadar kalabildiğini ortaya koymuştu.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 yuzeyler

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3
1) Can K (Hekim)
12.10.2020 13:11:41
Bizim için önemli olan virüsün yüzeylerde bulaşıcılığının ne kadar süreyle devam ettiğidir. Yoksa bu araştırmalar bozulmamış son virüsün tespitine yönelik ancak bu hastalık oluşturmak için yeterli değil.
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