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Araştırmaya göre, sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
Bir grup bilim insanı tarafından yapılan araştırma, sıcak havanın ve güneşin daha uzun süre görüldüğü bölgelerde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılımının azaldığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre, sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor
03 Mayıs 2021 16:48 -
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Sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayınlanan araştırmada, ülkelerin coğrafi konumu nedeniyle değişkenlik gösteren sıcaklık, güneşlenme süresi ve nem oranı gibi faktörleri dikkate alan uzmanlar, ekvator çizgisinden uzaklaşıldığında her 1 derecelik enlem artışında milyon kişi başına Kovid-19 vaka sayısında yüzde 4,3'lük yükseliş olduğu sonucuna ulaştı.

Çalışmada, 117 ülkeye ait nem, sıcaklık ve güneşleme süresi bilgilerinin yanı sıra şehirleşme, Kovid-19 test yoğunluğu, yaşlı nüfus oranı ve sağlık hizmetleri harcamaları gibi veriler analiz edildi.

Bulgular, sıcak iklim koşullarına sahip ülkelerde, daha soğuk iklim koşullarına sahip olanlarla karşılaştırıldığında daha düşük oranda Kovid-19 vakasına rastlandığını gösterdi.

Elde edilen sonuçların, ısı ve güneş ışığının Kovid-19'un yayılım hızını azalttığı hipoteziyle tutarlı olduğuna işaret eden araştırmacılar, bulgularının yanlış yorumlanmaması konusunda da uyardı.

Araştırma sonuçlarının hastalığın yaz aylarında ortadan kalkacağı veya ekvatoral bölgelerde görülmeyeceği anlamı taşımadığının altını çizen araştırma ekibi, yaz aylarının sağladığı yüksek sıcaklık ve daha yoğun ultraviyole ışımanın, Kovid-19'a karşı alınan halk sağlığı önlemlerine destek sağlayabileceğini belirtti.

Öte yandan, araştırmanın salgının başlangıcından Ocak 2021'e kadarki süreyi kapsadığına dikkati çeken araştırmacılar, Kovid-19'un yeni gelişen varyantlarında aynı sonuçların gözlenip gözlenmeyeceğinin henüz bilinmediğini bildirdi.

 

Anahtar Kelimeler:

sicaklik kovid-19

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