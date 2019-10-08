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Arda Ayten'in milyoner olduktan sonra bir gecede mantar gibi akrabası türedi!
Arda Ayten Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda milyoner olduktan sonra yaşadıklarını anlattı.
Arda Ayten'in milyoner olduktan sonra bir gecede mantar gibi akrabası türedi!
08 Ekim 2019 -
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında finale kaldı. "10 kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer" sorusuna milyonların önünde doğru yanıt verdi.

İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okuyarak herkesi duygulandırdı. Sosyal medyada tt oldu. Karakteri ve kişiliğiyle milyonların gönlünde taht kurdu.

Yarışmayı kazandıktan sonra tanımadığı birçok kişinin kendisini aradığını, sosyal medyadan ulaştığını anlatan Arda, "Tanımadığım meğer ne çok akrabam ve arkadaşım varmış. Milyoner olduktan sonra hepsi beni hatırladı. Ama ben onların hiçbirini hatırlamadım. Milyoner olduğumu öğrenince mantar gibi bir gecede ortaya çıktılar" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

arda ayten

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