Arda Turan’ın hastane görüntüleri ortaya çıktı! Hekimler isyan etti: 'İşte bu yüzden...'

MEDİMAGAZİN-Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın bir gece kulübünde yaşadığı tartışma hastanede devam etti. Berkay’ın darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılması ve Arda Turan’ın SİLAHLA hastaneye gelmesi yaşanan olayı sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde ‘güvenlik’ konusunu tekrar gündeme getirdi.

İkili arasındaki tartışmanın içeriğini bir kenara bırakıp “sağlık verilen yerde ateşli bir silahın ne işi var” diyen hekimler sosyal medyadan veryansın etti. Hastane girişlerinde daha sıkı denetim olması gerektiğini savunan hekimler olayın sadece ikili arasında geçen bir tartışma olmaktan çıkıp; sağlık hizmetlerine engel teşkil eden bir durum olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler: