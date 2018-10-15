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Arda Turan’ın hastane görüntüleri ortaya çıktı! Hekimler isyan etti: 'İşte bu yüzden...'
Arda Turan şarkıcı Berkay ile aralarında geçen tartışma sonrası hastaneye elinde silah ile girip silahın ateş almasına sebep oldu. Hastanelerde sağlık çalışanlarının güvenliğinin tartışıldığı şu günlerde hastaneye silahla bu kadar rahat girebilmesi hekimlerin tepkilerine sebep oldu
Arda Turan’ın hastane görüntüleri ortaya çıktı! Hekimler isyan etti: 'İşte bu yüzden...'
15 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın bir gece kulübünde yaşadığı tartışma hastanede devam etti. Berkay’ın darp edilmesi sonucu hastaneye kaldırılması ve Arda Turan’ın SİLAHLA hastaneye gelmesi yaşanan olayı sağlık hizmetlerinin verildiği yerlerde ‘güvenlik’ konusunu tekrar gündeme getirdi. 
İkili arasındaki tartışmanın içeriğini bir kenara bırakıp “sağlık verilen yerde ateşli bir silahın ne işi var” diyen hekimler sosyal medyadan veryansın etti. Hastane girişlerinde daha sıkı denetim olması gerektiğini savunan hekimler olayın sadece ikili arasında geçen bir tartışma olmaktan çıkıp; sağlık hizmetlerine engel teşkil eden bir durum olarak değerlendirdi. 

Sosyal medyada olaya ilişkin tepkiler: 

Anahtar Kelimeler:

arda turan berkay sahin hastane guvenligi

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1) uzman (tbb)
15.10.2018 16:30:39
SAĞLIKTA ŞİDDET BİTMEZ.HASTANEYE SİLAHLA GİRMEKTE YASAK YOKTUR.HASTA MEMNUNİYETİ İÇİN HASTA SİLAH ÇEKEBİLMELİDİR.
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