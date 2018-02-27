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'Artan iş yükü aile hekimlerinin motivasyonunu bozuyor'
AHEF Başkanı Eker,  “Ülkemiz birinci basamak çalışanları olarak son birkaç yıldır büyüyen ve çözüm üretilemeyen sorunlarımız, artan iş yükümüz ve kapıda beklediğini duyduğumuz revizyon çalışmaları var. Bu durumların hepsi özveri ile görev yapan aile hekimlerinin moral ve motivasyonunu bozmakta ve günlük pratiğimizdeki iş kalitemizi doğrudan etkilemektedir.” 
'Artan iş yükü aile hekimlerinin motivasyonunu bozuyor'
27 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Aile Hekimleri Dernekleri Fedarasyonu(AHEF) il başkanları 24-25 Şubat tarihleri arasında Ankara’da toplandı.

Aile hekimlerinin gündemde olan taleplerinin ele alındığı toplantıyla ilgili Medimagazin’e açıklamada bulunan AHEF Başkanı Akif Emre Eker, 

“Ülkemiz birinci basamak çalışanları olarak son birkaç yıldır büyüyen ve çözüm üretilemeyen sorunlarımız, artan iş yükümüz ve kapıda beklediğini duyduğumuz revizyon çalışmaları var. Bu durumların hepsi özveri ile görev yapan aile hekimlerinin moral ve motivasyonunu bozmakta ve günlük pratiğimizdeki iş kalitemizi doğrudan etkilemektedir.” dedi.

"Ülkede birinci basamağın yolunu çizen adımlar atmaya çalışacağız"

Toplantıda ‘Performansa Dayalı Ödeme Uygulaması Revizyonları’, ‘Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ve Cari Gider Revizyonları’, ‘Torba Kanun ile Getirilmesi Muhtemel Revizyonlar’ ve ‘Acil Servis Sorunları ve Aile Hekimliğine Muhtemel Etkileri’ konu başlıklarının ele alındığı bilgisini veren Eker,

“Bu toplantı mevzuat açısından önemli fikir ve düşünceleri ortaya koyduğumuz, birbirimizin düşüncesini büyüttüğümüz ve önemli kararlar almamız gereken bir toplantı olmuştur. AHEF bu toplantı sonrasında bunu iyi değerlendirerek ülkede birinci basamağın yolunu çizen adımlar atmaya çalışacaktır. “ ifadelerini kullandı.

“Geçmişten gelen ve Bakanlığımız tarafından da kabul edilen gelir kayıplarımızın telafi edilmesini istiyoruz ve yeni gelir kayıplarına tahammülümüz yok.” diyen Eker,

“Aile hekimliğinin yeniden yapılandırılmasının konuşulduğu bu günlerde AHEF olarak sürecin tarafımızla istişare edilmesi gerektiğini, aile hekimliği sisteminde ve özlük haklarımızda hiçbir kaybı ve geriye gidişi kabul etmeyeceğimizi, bu tür olası durumlar karşısında da yasal ve meşru haklarımızı kullanacağımızı, olumlu yönde yapılacak her türlü düzenlemeye destek olacağımızı kamuoyuna duyurmak isteriz.” şeklinde konuştu. 

Çoçuk istismarında koruyucu önlemler alınmalı!

Son günlerde yaşanan çocuk istismarlarına da değinen Eker, “Doğum anından itibaren hayata dair süreçte hep yan yana olduğumuz çocuklarımıza karşı peş peşe gelen korkunç ve kabul edilemez bu hadiseye kayıtsız kalamazdık ve göz yumamazdık. Çocuğa karşı, kadına karşı, sağlık çalışanlarına karşı, son dönemde artan ve toplumsal cinnet boyuta gelen her türlü şiddete karşı AHEF olarak 80 milyona dokunabilen bir meslek grubu olarak farkındalık ve bilinçlendirme düşüncemiz var.” açıklamasında bulundu.

Çocuğun psikososyal gelişimi ve korunması, annelerin, babaların bilinçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması için aile hekimlerine düşen görevleri de ele aldıklarını ifade eden Eker,

“Çocuk istismarında ve sağlıkta şiddet konusunda olabilecek en yüksek cezalar verilse bile tek başına yasal düzenlemelerin yeterli olmayacağını, hassasiyetle işlenmesi gereken konunun koruyucu ve önleyici önlemler olduğunu öngörmekteyiz. Bu nokta da alınacak önlemler ve yapılacak yasal düzenlemelerde AHEF olarak bizlerinde içinde olduğu çalışmalar ve oluşumlarda kararlar alınmasının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:

aile hekimi birinci basamak

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8
1) Ahmet (Terzi)
27.02.2018 15:02:44
Allah aşkına aile hekimi motive olmasa nolur
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