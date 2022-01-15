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Artık birçok yerde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıda, Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığının değerlendirmeleri doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamalar kaldırıldı.
Artık birçok yerde PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
15 Ocak 2022 14:09 -
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İçişleri BakanlığıKoronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazı doğrultusunda, ulaşım, bazı etkinlikler ve okullardaki PCR testi zorunluluğunu öngören uygulamaların kaldırılmasına ilişkin yeni yazıyı valiliklere gönderdi.

Yazıda, Sağlık Bakanlığının değerlendirmelerini içeren yazıda, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden, konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.), tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi uygulanmasına gerek olmadığının değerlendirildiği yazıda, 20 Ağustos 2021 ve 31 Ağustos 2021 tarihli genelgelerin hükümleri ile 28 Ekim 2021 tarihli genelgenin 3. maddesinin uygulamadan kaldırıldığı belirtildi.

Kaldırılan genelge hükümleri kapsamında, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden, uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce PCR testi istenmeyecek.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlar, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere de PCR testi zorunluluğu uygulanmayacak.

Yazıda, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması istendi.

Anahtar Kelimeler:

pcr testi

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