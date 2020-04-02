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Artık Kuralar böyle olacak! Sağlık Bakanlığı Youtube üzerinden canlı yayınla Kura yapacak
2020 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)
Artık Kuralar böyle olacak! Sağlık Bakanlığı Youtube üzerinden canlı yayınla Kura yapacak
02 Nisan 2020 17:50 -
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2020 Yılı Ataması Kurayla Yapılanlara İlişkin Unvan Değişikliği Kurası (Uzman Tabip, Uzman (TUTG), Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı Olarak Atanacaklar İçin)

 

Kura çekilişi 03.04.2020 tarihinde saat 10:00 'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında kuraya katılımcı alınmayacaktır. Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi)  üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

 

NOT: Bakanlıktan alınan bilgiye göre Kuraların tamamı artık Youtube üzerinden canlı yayınla gerçekleştirilecek. Bundan sonraki kuralar için de kargo ile veya elden evrak teslim alınmayacak, kura başvurusu için gerekli form ve belgeler personel bilgi sistemine yüklenecek.

 

İlan Metni
Münhal Kadrolar
  

Anahtar Kelimeler:

saglik bakanligi

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