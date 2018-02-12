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Artık sağlık sektörüne özgü liderlik modeli de araştırılıyor
Sağlık sektörüne özgü bir liderlik modeli çizen “Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik” kitabı raflarda yerini aldı.
Artık sağlık sektörüne özgü liderlik modeli de araştırılıyor
12 Şubat 2018 - MEDİMAGAZİN
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Liderlik her zaman yoğun ilgi gören ve birçok araştırmaya konu olan bir kavram. Şüphesiz modern hayatın getirileriyle, liderlik modelleri üzerinde de birçok değişiklik oldu. Ancak çoğu zaman, liderlik sürecinde her sektör için aynı uygulama ve değerlendirmeler dikkate alınıyor. Bu da, sağlık sektörünün özellikli yapısı gereği, sağlık çalışanları ile yöneticiler arasındaki sorunların çözümünde yardımcı olmuyor.
 
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Sağlık Yönetimi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Budak, bu boşluk üzerine yaptığı çalışmalarla “Sağlık Yönetiminde Klinik Liderlik” isimli kitabı kaleme aldı. Şubat 2018 itibariyle raflarda yerini alan kitap, sağlık yönetimine özgü liderlik modeline odaklanıyor. Kitapta ele alınan konular şöyle: Liderlik kavramı, sağlık kurumlarında liderlik, klinik yönetişim, klinik liderlik, klinik liderlik modeli ve klinik liderlik ölçeği.
 
Budak, bu kitabın akademisyen ve öğrencilere, sağlık kurumlarındaki hekimlere, hemşirelere, sağlık yöneticilerine ve politika yapıcılara, konuya ilgi duyan okur ve araştırmacılara ve kendini bir lider olarak geliştirmek isteyen her bireye faydalı olacağını düşünüyor.
 

Anahtar Kelimeler:

saglik yonetimi fatih budak

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