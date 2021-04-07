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Artış sürüyor! Vaka sayısı 55 bine yaklaştı!
Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.
Artış sürüyor! Vaka sayısı 55 bine yaklaştı!
07 Nisan 2021 21:34 -
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Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 203 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 385 bin 250'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925, vefat sayısı 32 bin 943, ağır hasta sayısı 2 bin 604 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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