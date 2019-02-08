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Artvin'de Genel Cerrahi Uzmanını iki hasta yakını darbetti: 'Ölüm tehdidi savurdular'
Artvin’de, Hopa Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Mehmet Ömer Özduman'in hasta yakını iki kişi tarafından darp edilmesi kınandı
Artvin'de Genel Cerrahi Uzmanını iki hasta yakını darbetti: 'Ölüm tehdidi savurdular'
08 Şubat 2019 - AA
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Sağlık çalışanına yönelik şiddet olayına tepki göstermek amacıyla, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Hopa Devlet Hastanesi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Burada basın açıklamasını okuyan Hopa Devlet Hastanesi  Başhekimi Ersin Böcü, mesai arkadaşları Mehmet Ömer Özduman’ın poliklinik hizmeti verdiği esnada iki şahıs tarafından darp edildiğini ifade ederek olayı kınadı.

Sağlık sektörünün saygıyı, sevgiyi, özveriyi ve şefkati içinde barındıran büyük bir hizmet kolu olduğunu kaydeden Böcü, sağlık hizmeti veren çalışanların maruz kaldıkları sözlü ve fiziki terörün hoşgörü ile karşılanmasının mümkün olmadığı söyledi.

Böcü "Meslektaşımız poliklinikte görev başındayken, iki insanlıktan nasibini almamış sağlık teröristi tarafından fiziki saldırıya uğramış olup, darp edilmiştir. Meslektaşımıza ölüm tehdidi savurmuşlardır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet giderek artıyor. El ele verip bunun önüne geçmeliyiz." dedi.

Saldırıyı yapan kişilerin, gözaltına alındığını kaydeden Böcü, olayın takipçisi olarak, şahısların hak ettikleri cezayı alması için gereken her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Böcü, bu tarz saldırıların sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunda düşüşe sebep olduğunu dolayısıyla vatandaşların aldığı sağlık hizmetinin niteliğinin etkilediğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son bulması için toplumun bu konuda gerekli desteği ve duyarlılığı göstermesi şart. Bunun önüne geçilirse meslektaşlarımızın fedakarca ürettiği sağlık hizmetini olumlu etkileyecektir. Sağlık veren ellere zarar vermeyin. Sağlıkta şiddeti birlikte durduralım." 

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saglikta siddet

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