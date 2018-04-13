Artvin'de sezaryen doğum oranı düşük doktorlara ödül

İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, vali Doğanay, makamında kabul ettiği Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor. Yasin Serkan Kuruoğlu ile Doktor Tuğba Tekelioğlu'nu tebrik ederek, éBaşarı Belgesi"ni taktim etti.

Vali Doğanay burada yaptığı konuşmada, doktorluğun çok kutsal bir görev olduğunu belirterek, "Halkımızın sağlığı için canla başla çalışıyor ve insan hayatı için en kutsal mesleği icra ediyorsunuz. Başarılarınızdan dolayı siz değerli hekimlerimizi bir kez daha kutluyor, başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum" dedi.

Akalın ise bakanlıkça yürütülen Anne, Bebek Eylem Planı kapsamında anne ve bebek açısından daha sağlıklı olan normal doğum oranının arttırılması ve mecbur kalmadıkça sezaryan doğuma başvurulmaması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Artvin'de sezaryen oranlarının ülke ortalamasının çok altında olduğunu ifade eden Akalın, "Normal doğum oranlarımız oldukça fazla. Artvin ve Hopa Devlet hastanelerimizde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Yasin Serkan Kuruoğlu ile Tuğba Tekelioğlu normal doğum konularında büyük hassasiyet göstererek başarı sağlamışlardır. Değerli hekimlerimizi tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.