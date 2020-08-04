Arzu hemşire doğadan topladığı taşlara sanatını yansıtıyor

Elazığ'da psikiyatri hemşiresi Arzu Arı, doğadan topladığı taşları sanat eserine dönüştürüyor.

Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesinde görev yapan 33 yaşındaki Arı, Murat Nehri çevresinde, köyünde ve doğada bulduğu taşları ve kuru ağaç köklerini çeşitli tekniklerle boyayıp birbirinden güzel objeler hazırlıyor.

İlkokul yıllarından bu yana resim sanatına ilgi duyan 2 çocuk annesi Arı, hastanedeki görevi sırasında hastalarını rehabilite edebilmek için resim yaparken yeteneğini keşfetti.

İşinden arta kalan zamanlarda, eşinin iş yerinde, onun da desteği ile resim yaparak bu alanda kendisini geliştiren Arı, taş ve ağaç köklerini farklı tekniklerle rengarenk boyayarak hediyelik eşyalara dönüştürmeye başladı.

Yaptığı ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Arı, hem resim yaparak stres atıyor hem de talep üzerine hazırladığı ürünlerden gelir elde ediyor.

"Hastalarımla resim yapmaya başladık"

Arzu Arı, AA muhabirine, resme yeteneğini hastaları sayesinde keşfettiğini söyledi.

Eğitimini sürdürürken resimden uzak kaldığını ifade eden Arı, "10 yıldır psikiyatri hemşiresi olarak görev yapıyorum. Hastalarımla ilgilenirken rehabilite döneminde resim yapmaya başladık. Resim yeteneğimin ortaya çıktığını fark ettim. Çocukluktan beri ilgim olan resim sanatı ile ilgilenmeye başladım." dedi.

Arı, resim yapmanın kendisine iyi geldiğini anlatarak, hem işini sürdürdüğünü hem de bu sanat dalında kendisini geliştirdiğini aktardı.

"Resim yapmak hastalara da çok iyi geliyordu. Bana da iyi gelince bu şekilde devam ettim. Çocuklarımla da farklı çalışmalar yapıyoruz. Farklı atıkları boyayarak değişik eserler ortaya çıkarıyorum." diyen Arı, hayal dünyasında tasarladıklarını resim sanatı ile farklı eserlere dönüştürdüğünü kaydetti.

Kullandığı taşları ve ağaç köklerini doğada bulmanın zor olduğunu dile getiren Arı, bu malzemelerin ürüne dönüşmesi için belirli standartta olması gerektiğini belirtti.

Arı, bu sanatı eşi ve çocukları ile sürdürdüğünü aktararak, "Eşimin işletmesinde kendime oluşturduğum köşede çalışmalarımı yapıyorum. Çocuklarım da eşim de sürekli yanımda oluyor, bana destek oluyorlar." diye konuştu.

"İş yerimde, evimizde hep beraber bu sanatı icra ediyoruz"

Arı'nın eşi Erol Arı da eşini her konuda desteklediğini belirtti.

Sağlık çalışanı olan eşine bu tür sosyal aktivitelerin iyi geldiğini dile getiren Arı, "Eşim taş boyamayı, ağaç köklerinden güzel eserler çıkarmayı seviyor. Bu sanatı severek yapıyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Eşimle hafta sonları taş topluyoruz. İş yerimde, evimizde hep beraber bu sanatı icra ediyoruz. Bizim için de bir hobi oldu." ifadelerini kullandı.