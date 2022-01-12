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'Asansör' nedeniyle tartıştığı doktoru darbetti!
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Doç. Dr. Evren Durak, 'asansör' nedeniyle tartıştığı hasta yakını G.A. tarafından darbedildi. Durak tedaviye, G.A. ise gözaltına alındı.
'Asansör' nedeniyle tartıştığı doktoru darbetti!
12 Ocak 2022 08:39 - DHA Azat YILDIZ
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde görev yapan Doç. Dr. Evren Durak, iddiaya göre, hasta yakını olduğu öğrenilen G.A.'yı personel asansörünü kullanmaması konusunda uyardı.

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, G.A., doktor Durak'ı darbetti. Şiddete uğrayan doktor görev yaptığı hastanede tedaviye alınırken, G.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şiddet olayı nedeniyle beyaz kod verildiği ve konunun adli boyutunun takip edildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

izmir doktor asansor hasta yakini doc dr evren durak darp siddet

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People
12
1) drzen (uzman doktor)
12.01.2022 09:29:09
az kaldı sabredin. her şey güzel olacak....Meslektaşıma geçmiş olsun.
People
21
2) baytar (baytarlık)
12.01.2022 08:50:43
İyi de güvenlik görevlisinin uyarması gerekirken neden doktor uyarmak zorunda kalıyor. Bu şidddet olayları hastanelerde güvenlik zaafiyeti nedeniyle oluşuyor. Ben olsam her şiddet olayında hastane yönetimine ve güvenlik birimine çalışanların güvenliğini sağlayamadığı için dava açarım. Belki bu şekilde çözüm bulunur.
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