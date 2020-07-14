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Asansöre bindi, 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Çin'deki araştırmacılar, semptom göstermeyen bir koronavirüs taşıyıcısının bir asansöre binmesi sonucu 71 kişiye virüs bulaştığını tahmin ediyor
Asansöre bindi, 71 kişiye koronavirüs bulaştırdı
14 Temmuz 2020 18:17 - BBC
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Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de, 19 Mart'ta Heilongjiang ilindeki son vaka kayda geçti.

Ancak sekiz gün sonra, ABD'den Çin'in Heilongjiang ilindeki evine dönen bir koronavirüs taşıyıcısı semptom göstermedi ve testi de negatif çıktı.

Test negatif çıkmasına rağmen, söz konusu Çinli kadın kendini evinde karantinaya alarak virüsün daha fazla kişiye bulaşmasını engelledi.

Çin Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin Yeni Ortaya Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar adlı bilimsel dergisinde yer alan makaleye göre virüsü taşıyan kadın, evine giderken kullandığı asansöre tek başına bindi.

Ondan bir süre sonra da alt komşusu aynı asansör kullandı. Alt komşuyu evinde ziyaret eden annesi ve erkek arkadaşı 29 Mart'ta bir partiye katıldı.

2 Nisan'da, o partiye katılmış biri felç geçirerek hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi yapılmamış bu kişiye 6 Nisan'a kadar iki oğlu baktı.

O tarihte başka bir hastaneye gönderildiler.

Sonradan koronavirüs testi yapılması ve sonucun pozitif çıkmasının ardından yapılan geriye dönük incelemede baba ve iki çocuğunun ilk hastanede 28, ikinci hastanede de 20 kişiye virüs bulaştırdığı anlaşıldı.

Independent'ın aktardığına göre makaleyi yazan araştırmacılar, "Bulgularımız, asemptomatik bir SARS-Cov-2 vakasının bir toplulukta ne kadar çok kişiye hastalık bulaştırabileceğini gösteriyor" dedi.

Karantina oteline kaçak kat

Öte yandan, Çin'de Mart ayında çöken 29 kişinin öldüğü ve 42 kişinin de yaralandığı karantina oteli nedeniyle 23 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Çin'in Quanzhou kentinde 7 Mart'ta çöken otelde, koronavirüs nedeniyle getirilen seyahat yasaklarından etkilenen 66 kişi kalıyordu.

Çin devlet televizyonu CCTV, olayın ardından yapılan incelemede, dört katlı otele üç katın yasa dışı şekilde eklendiğini, güvenlik denetçilerinin de otel sahibiyle işbirliği yaparak binaya sahte rapor verdiğini duyurdu.

Yerel siyasetçiler de bir yolsuzluk ihtimaline karşı inceleniyor.

Anahtar Kelimeler:

cin karantina hastane vaka koronavirus

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