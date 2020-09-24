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Asemptomatik kişiler en az semptomlu hastalar kadar virüs taşıyor
Yakın zamanda yapılan çalışmaya göre, hayalet taşıyıcı olarak adlandırılan asemptomatik Covid-19 hastaları en az semptomlu hastalar kadar virüs taşıyor olabilir.
Asemptomatik kişiler en az semptomlu hastalar kadar virüs taşıyor
24 Eylül 2020 12:19 - MEDİMAGAZİN
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Thorax dergisinde çevrimiçi olarak yayınlanan araştırmada, Covid-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonunu asemptomatik geçiren kişilerin burun ve boğazında en az semptomlu hastalar kadar virüs bulunduğu tespit edildi. Araştırma bulgularına göre, asemptomatik hastaların tüm Covid-19 hastalarının beşte birini oluşturduğu göz önüne alındığında, bu kişiler Covid-19’un yayılmasında anahtar rol oynayabilir.

Araştırmacılar, asemptomatik olan ve olmayan hastaların taşıdığı viral yükü araştırdı. Çalışmada, Covid-19 testi yaptırmış, asemptomatik olan ve olmayan 213 katılımcı incelendi. Çalışma sonucunda, semptomsuz olanların yarısından fazlasının (yaklaşık yüzde 54’ü) test sonucu pozitif çıktı. Semptomlu olanların ise yaklaşık üçte ikisi pozitifti. Bununla birlikte, iki grup arasındaki viral yükte önemli bir fark yoktu.

Araştırmacılar, katılımcıların çoğunun yaşının 20 ila 30 arasında değiştiğini, bu nedenle sonuçların diğer yaş grupları için geçerli olmayabileceğini öne sürdü. Uzmanlar ayrıca, Covid-19 hastası asemptomatik bireylerin çoğunun fark etmeden çevresine virüs yaydığı, bu yüzden de bu bireylerin toplum arasında enfeksiyonun yayılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.
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Anahtar Kelimeler:

covid-19 asemptomatik hastalar covid-19 hastalari semptomatik

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