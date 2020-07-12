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Asemptomatik Kovid hastalarında dahi akciğer hasarı görülüyor
Yapılan bir çalışmada COVID-19 pnömonili asemptomatik olguların BT görüntülemesini ve klinik seyrini karakterize etmeyi amaçladı.
Asemptomatik Kovid hastalarında dahi akciğer hasarı görülüyor
12 Temmuz 2020 15:22 -
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MEDİMAGAZİN-Çin'den yapılan ve tamamen asemptomatik hastaların BT taramalarındaki patolojik akciğer değişikliklerini tanımlayan bir araştırma asemptomatik hastaların akciğer bulgularına dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna özgü olmayan ve diğer birçok akciğer hastalığında görülebilen, altta yatan akciğer dokusunun iltihabı ile uyumlu buzlu cam görüntüsü buldu. Şaşırtıcı olan ise bu değişikliklere rağmen, hastaların şiddetli nefes darlığı gibi tipik pnömoni semptomları göstermemesiydi.

Patolojik bulgu karşısında semptom eksikliği, hem enfekte bireyler hem de toplum için bir risk taşır. Şu anki tavsiyeler hastaları asemptomatik oldukları takdirde evde kalmaya teşvik ediyor, böylece hastaneye geç başvuru ve ani ölümleri ayrı bir risk haline getiriyor.

 

Anahtar Kelimeler:

asemptomatik koronavirus bt bulgulari

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