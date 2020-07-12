Asemptomatik Kovid hastalarında dahi akciğer hasarı görülüyor

MEDİMAGAZİN-Çin'den yapılan ve tamamen asemptomatik hastaların BT taramalarındaki patolojik akciğer değişikliklerini tanımlayan bir araştırma asemptomatik hastaların akciğer bulgularına dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna özgü olmayan ve diğer birçok akciğer hastalığında görülebilen, altta yatan akciğer dokusunun iltihabı ile uyumlu buzlu cam görüntüsü buldu. Şaşırtıcı olan ise bu değişikliklere rağmen, hastaların şiddetli nefes darlığı gibi tipik pnömoni semptomları göstermemesiydi.

Patolojik bulgu karşısında semptom eksikliği, hem enfekte bireyler hem de toplum için bir risk taşır. Şu anki tavsiyeler hastaları asemptomatik oldukları takdirde evde kalmaya teşvik ediyor, böylece hastaneye geç başvuru ve ani ölümleri ayrı bir risk haline getiriyor.