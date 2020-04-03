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'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' açıklamalarına futbolculardan tepki yağdı
Profesör doktorlar Jean Paul Mira ve Camille Locht'un tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs olan Afrikalılar ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik skandal açıklamalarına sosyal medyadan tepki yağdı.
'Aşı Afrikalılar üzerinde denensin' açıklamalarına futbolculardan tepki yağdı
03 Nisan 2020 14:37 - DHA
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Cochin Hastanesi Yoğun Bakım Servis Şefi Prof. Dr. Jean Paul Mira ve Araştırma Direktörü Prof. Dr. Camille Locht, Fransa'nın LCI kanalındaki canlı yayına katıldı. Tüberküloz tedavisinde kullanılan BCG aşısının koronavirüs hastalarında denenmesi hakkında yorum yapan ikili, araştırmaların Afrikalılar ve hayat kadınları üzerinde denenmesine yönelik skandal açıklamalarda bulundu.

SKANDAL AÇIKLAMALAR

Prof. Dr. Mira, aşının kimler üzerinde uygulanması gerektiği konusuyla ilgili olarak, "Bu araştırmaları tıpkı AIDS araştırmalarında olduğu gibi, maskenin, tedavinin, yoğun bakımın olmadığı Afrika'da veya hayat kadınları üzerinde deneyemez miyiz? Çünkü onlar daha fazla hastalanmaya yatkın, korunmuyorlar" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Locht ise bu görüşe destek vererek, "Haklısınız. Zaten bu araştırmanın paralelinde Afrika'da bir araştırma yapmayı düşünüyoruz" dedi.

DROGBA, BA VE ETO'O'DAN TEPKİ

Bu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, siyahi oyuncular da iki isme de yoğun tepki gösterdi. Didier Drogba, Samuel Eto'o ve Demba Ba gibi isimlerin başını çektiği ünlü siyahi futbolcular, "Afrika bir test laboratuvarı değil" görüşünde birleşti ve ırkçı sözleri kınadılar.

Didier Drogba, bu durumun tamamıyla akıl almaz olduğunu söylerken, "Afrika bir test laboratuvarı değil. Bu aşağılayıcı, yanlış ve ırkçı sözleri kınıyorum" açıklamasını yaptı. Medipol Başakşehirli futbolcu Demba Ba, "Beyazlar çok üstün olduklarına inandığı için ırkçılık ve hor görmenin olağan olduğu Batı'ya hoş geldiniz" derken, Samuel Eto'o ise Ba'ya yanıt vererek, Mira ve Locht hakkında küfürlü sözler kullandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus afrikalilar skandal

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