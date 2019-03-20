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Aşı düzenlemesine karşı çıkan siyasetçi su çiçeği oldu
İtalya’da aralarında su çiçeği, kızamık ve çocuk felcinin bulunduğu 10 aşıyı yaptırmayan çocukların okula gitmesini yasaklayan yeni düzenlemeye karşı çıkan siyasetçi Massimiliano Fedriga su çiçeği oldu
Aşı düzenlemesine karşı çıkan siyasetçi su çiçeği oldu
20 Mart 2019 - Diken
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Daily Mail’deki habere göre göçmen karşıtı sağ parti Kuzey Ligi’nin çatısı altında siyaset yapan, Friuli-Venezia Giulia Bölgesi Başkanı Fedriga, Twitter’da su çiçeği nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Geçen hafta yürürlüğe giren düzenlemenin karşıtı olarak tanınan Fedriga bu itirafından sonra Twitter’da alay konusu oldu. İtalyan mikrobiyolog Roberto Burioni ise onun su çiçeği olmasının yetişkinlere aşı mecburiyeti konusunu gündeme taşıyacağını umut ettiğini yazdı.

Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan araştırmada aşının otizme neden olmadığı gösterildi! 

Fedriga, aşı yaptırmayı okula gitmenin koşulu haline getiren düzenlemeye 2017 yılında karşı çıkmış, “Ben kendi çocuklarımı aşılattım ama tüm çocuklar için zorunlu olmasına karşıyım” demişti. Fedriga, ayrıca, 10 aşının zorunlu olmasının aşı karşıtlarını ikna etmenin en iyi yolu olmadığını savunmuştu.

Anahtar Kelimeler:

asi karsitligi

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4
1) ömer hayyam (op.dr.)
20.03.2019 17:18:51
su çiçeği aşısı, su çiçeğini %100 engellemez , sadece komplikasyonları azaltır , bir bunu öğrenemedik ! ... dünyadaki hiç bir aşı %100 tedavi edici değildir, sadece komplikasyonların gelişmesini azaltır. aşının %100 bağışıklık kazandırması, aşıdan sonra hastalık gelişmeyeceği eksik bilgi ,yanlış bilgidir.... bazı kişiler aşıkolik, aşıperest olmuş bu kadar kastırmaya gerek yok
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