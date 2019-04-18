Aşı farkındalığı için il yetkilileri makamlarında aşı oldu

Aşı Haftası kapsamında Edirne Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Onur Çakar, Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü Dr. Burcu Bakar Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Aşı olmanın hem bir hak hem de sorumluluk olduğunu ifade eden Vali Canalp, "Hem kamu sağlığını hem de gelecek nesilleri koruyabilmek için hepimiz bu hakkımızı kullanmalı, bu sorumluluğumuzu yerine getirmeliyiz." dedi.

"Aşılıyım, Sağlıklıyım" projesi kapsamında Vali Ekrem Canalp makamında aşı oldu.

Proje kapsamında Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da makamında ziyaret edildi.

Dr. Selma Heves Yılmaz, Sağlık Bakanlığı tarafından 22 - 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Aşı Haftası etkinlikleri kapsamında, "Aşılıyım, Sağlıklıyım" sloganıyla bir proje başlatıldığını ve projenin amacının halkta aşı konusunda farkındalık yaratmak ve aşılamanın önemine dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da, aşının önemine değinerek, bu kampanyaya destek verdiğini, katılım sağlamaktan da mutlu olduğunu ifade etti.

Daha sonra Gürkan'a da aşı yapıldı.