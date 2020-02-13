Aşı geliştirmeye çalışan doktor Ding canlı yayında önce hapşırdı, sonra aşı için tarih verdi

Dünyayı etkisi altına alan ve 60 binden fazla kişinin hastalanmasına neden olan koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Çin'de oluşturulan aşı ekibinde yer alan Dr. Eric Feigl Ding, Washington'dan gerçekleştirdiği canlı bağlantı ile CNN TÜRK Dış haber editörü Emre Diner'in Koronavirüs'e dair sorularını yanıtladı

Koronavirüste son durum nedir?

"Virüs çok problemli bir şekilde yayılıyor. Çok üretken bulaşıcılığa sahip. Koronavirüslü bir birey aynı anda 2 ya da 3 kişiye birden bulaştırabiliyor ve bu durum çok ciddi bir bulaşıcılık temsil etmekte. Sars virüsüyle kıyaslamak gerekirse virüsün 3 ayda 800 bin kişiye bulaştığını ve ölüme sebebiyet vermesinin 1 ay sürdüğünü belirtebiliriz. Ayrıca SARS virüsü 9 ayda 800 ölüm vakasıyla sonuçlanmıştı. Koronavirüsün 800 ölümle sonuçlanması sadece birkaç hafta aldı. Koronovirüsün yayılma ve öldürme hızının çok daha yüksek olduğunu belirtebiliriz. Koronavirüs erken belirtiler göstermeden çok hızlı bir şekilde yayılma yeteneğine sahip. Bu durum da teşhis konulmasını zorlaştırıyor ve tedavi sürecini sıkıntıya sokuyor. ABD ve Çin’de virüs için titiz bir çalışma yürütülüyor."

Koronavirüse karşı özel bir çalışmanız var mı?

Hayır Koronavirüs ile ilgili henüz bir çalışma yapmadım. Ama heyete yardımcı oluyorum. ABD’de Koronavirüs konferansındayım. Burada Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri ile virüse karşı geliştirilmesi kararlaştırılan aşı üzerinde çalışıyoruz. "

Koronavirüse karşı bir umut var mı?

Koronavirüs ile ilgili bir umut var. Onu yeneceğiz. Muhtemel en iyi senaryo ise yaz aylarının gelmesidir. Yaz ayının gelmesiyle birlikte, yüksek hava sıcaklıklarında, gelişme ve yayılma hızı düşecektir. Ama buradaki esas problem, virüs Singapur’a da sıçramış durumda olması. Singapur’un tropikal yağışlı iklimi virüsün yayılması için ideal bir ortam teşkil etmekte. Bu durumda benim düşüncem bu iklime sahip bir ülkede yaz sıcakları virüsün yayılma hızında düşüşe sebebiyet vermeyecektir. Singapur virüse ilişkin tehlike altına girmiş oluyor.

Avrupa’da bir grup biliminsanı ile çalışıyoruz. İlk aşı için bulaşan bölge olan Wuhan’da 2.5- 3 ay gibi bir sürede deneme yapmak istiyoruz. Eğer işe yararsa ikinci aşama için 6 ay içerisinde de yeni çözümler üretebileceğimize inanıyorum. Ancak bu da tabii ki 3 ay gibi bir süre alacaktır. Yine de bu gelişmelerin olabilmesi toplamda 9 ay gibi bir süre alabilir. Umarım aşıyı bir an önce bulabilir ve üzerinde çalışmaya başlayabiliriz. Aşı hazır olana kadar olabildiğince sabırlı ve kararlı davranmamız gerekiyor. Dediğim gibi ilk deneme aşısı 2,5- 3 ay sonra Wuhan’da deneyeceğiz. Aşı ile ilgili tüm ülkelerin sağlık uzmanları seferber olduk. Tek derdimiz aşıyı bulmak.

Virüs için nasıl önlemler almalıyız?

"Virüs ile ilgili insanlar için söyleyebileceğim en önemli şey mutlaka el temizliklerine dikkat etmeli. Ellerini olabildiğince yüzlerine götürmemeliler. Her fırsatta yıkamalarını öneriyorum. Asansör düğmeleri dahil dış ortamlarda çok fazla temas etmekten kaçınsınlar. Dediğim gibi nasıl bulaştığına dair şu an tespit etmek gerçekten zor. Bunun üzerine çalışıyoruz. Bu süreç 1 yılı bulacak gibi gözüküyor."

Emre Diner'in yayına katıldığı için teşekkür ettiği sırada hapşıran Dr. Eric Feigl Ding, "Hapşırdığım için üzgünüm." ifadesiyle yayına veda etti.