Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Aşı gönüllüsü Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya cevap
Gönüllü olduğu yerli aşıda ilk dozu olan Bakan Varank, bakanlar önceden aşılanan grup içinde olduğu için bu duruma şaşırdığını söyleyen Altaylı'ya yanıt verdi.
Aşı gönüllüsü Bakan Varank'tan Fatih Altaylı'ya cevap
18 Nisan 2021 17:28 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü 'Önlemler ve Gebelik' başlıklı yazısının bir bölümünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşaması çerçevesinde ilk doz aşıyı olmasına değindi.

"Doğrusu şaşırdım çünkü bildiğimiz kadarı ile bakanlar daha önce aşılanan grup içindeydiler" diyen Altaylı, "Bakan Varank bu hakkını kullanmadı ve şimdiye dek aşı olmadı ise ilginç. Yok eğer aşısını oldu ise şimdi başka bir aşı çalışmasına denek olması mümkün değil, doğru da değil. Çünkü daha önce aşı olmuş olmak Faz 1 çalışmasını bozacak bir durum" ifadelerini kullandı. 

BU ÇOK BİLMİŞE CEVAP VERECEĞİM'

Varank da T24 sitesinin konuya dair haberini alıntılayıp "Her lüzumsuzluğa cevap vermem ama gönüllülerin aklını karıştırmak isteyen bu çok bilmişe cevap vereceğim. 30 Ocak 2020’de aşı geliştirmek isteyen hocalarıma başardıklarında gönüllü olacağıma söz verdim. O günden beri aşı yaptırmadan bekledim, yerli vlp aşı faz-1 gönüllüsü oldum" yanıtı verdi.

 


 

Anahtar Kelimeler:

fatih altayli mustafa varank

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.