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Aşı her yıl 25 milyon kişinin hayatını kurtarıyor
Kızamık, boğmaca, çocuk felci gibi hastalıkların ölümcül etkisi aşı sayesinde önleniyor. Dünyada her yıl 25 milyon kişinin hayatı aşı sayesinde kurtuluyor
Aşı her yıl 25 milyon kişinin hayatını kurtarıyor
29 Nisan 2019 - TRT Haber
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Aşı karşıtı kampanyadan etkilenen aile sayısı her yıl katlanarak artıyor. Uzmanlar aşı haftasında toplum sağlığı açısından büyüyen riske bir kere daha dikkati çekti. Aşının dünyada her yıl 25 milyon kişinin hayatını kurtardığı vurgulandı. 

Son yıllarda Türkiye'de çocuklarına aşı yaptıranların sayısında düşüş var. 2017 rakamlarına göre 23 bin aile çocuklarına aşı yaptırmadı. 2018'de bu rakam arttı. 

Aşı olmanın reddedilmesi küresel sağlık tehditleri listesinde ilk 10'da yer alıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2019’un ilk üç ayında dünyada kızamık vakaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla dörde katlandı.

Anahtar Kelimeler:

kizamik asisi cocuk felci bogmaca dunya saglik orgutu

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