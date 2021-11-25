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Aşı karşıtı doktorlar COVID'e yakalandı: FDA'nın uyardığı ilaçla pek çok kişiyi tedavi etmişler
ABD’de kendisine onaylanmamış Ivermectin tedavisini uygulayan ve aşı karşıtı konferansa katılan yedi doktor corona virüse yakalandı. Bunlardan biri olan 71 yaşındaki Dr. Boros'un sakıncalı tedaviyi kendi babası da dahil olmak üzere pek çok kişiye uyguladığı ortaya çıktı. Şu anda Covid-19 nedeniyle ağır hasta olan Boros'un kullandığı ilaç hakkında ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), "Siz bir at değilsiniz, bu ilacı lütfen kullanmayın" uyarısı yapmıştı.
Aşı karşıtı doktorlar COVID'e yakalandı: FDA'nın uyardığı ilaçla pek çok kişiyi tedavi etmişler
25 Kasım 2021 15:10 - ntv.com.tr
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ABD’nin Florida eyaletinde düzenlenen bir konferansa katılan aşı karşıtı 7 doktorun corona virüse yakalandığı ortaya çıktı. Kendisini ve eşini  Covid-19’dan korumak için parazit önleyici Ivermectin adlı bir ilacı kullanan 71 yaşındaki doktorun da bu kişilere dahil olduğu belirtildi.

Dr. Bruce Boros, konferansta, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi’nin (FDA) karşı çıkmasına rağmen  kendisi ve eşi için “16 aydır' parazit önleyici ilacı kullandığını söylemişti.

6 Kasım'da Florida’daki Dünya Binicilik Merkezi'nde gerçekleşen konferansta Dr. Boros, "Eşim ve ben 16 aydır Ivermectin kullanıyoruz. Hayatımda hiç daha sağlıklı hissetmedim" demişti.

FDA: Siz bir at değilsiniz

Ancak, FDA 21 Ağustos’ta yaptığı paylaşımla hayvanları tedavi etmek için kullanılan Ivermectin hakkında şu cümlelerle uyarmıştı:

“Siz bir at değilsiniz. Bir inek de değilsiniz. Cidden, değilsiniz. Bu ilacı kullanmayı durdurun.”

Bununla birlikte, konferansın organizatörü Dr. John Littell,  Boros ve diğer altı doktorun 'konferanstan sonraki günlerde' hastalandığını söyledi. Etkinliğe yaklaşık 900 kişi katıldı. Littell'e göre iki gün sonra Dr. Boros Covid-19’a yakalandı. Boros'un çok hasta olduğunu ve kendisini evinde tedavi ettiğini söyledi.

CDC, koronavirüse karşı kullanılan parazit ilacının toksik etkileri konusunda uyardı

Kendi babası da dahil olmak üzere pek çok insanı Ivermectın ile tedavi etti

Ayrıca, Dr. Boros’un geçen yaz kişisel bir araştırma projesi olarak Ivermectin almaya başladığı ve babası da dahil olmak üzere birçok hastaya onaylanmamış ve etkisi kanıtlanmamış ilaçla tedavi ettiği ortaya çıktı. 

Babasının beyninin yıkandığını iddia etti

Fakat, Dr. Boros’un 97 yaşındaki babası Carl Arfa daha sonra bir Covid-19 aşısı olmayı seçti. Boros, konferansta konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Onun beynini yıkadılar.  Bana söylemedi. Çok üzülmüştüm. Ona bir tokat atmak istedim” açıklamasını yapmıştı. 

Boros, aşı olduğunu öğrendikten sonra babasına Ivermectin vermeyi kesti ve babası bir süre sonra hayatını kaybetti. 

Maske ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadı

Diğer taraftan, etkinlikte maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı da bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

ivermectin fda asi karsti covid-19 tedavi konferans

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