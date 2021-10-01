Aşı karşıtı kitap basan yayınevinin sahibi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Baysal'ın sahip olduğu yayınevi, aşı karşıtı açıklamalarıyla gündeme gelen Dr. Ümit Aktaş'ın ve Canan Karatay'ın da kitaplarını basıyordu.

Onu aşı olmamaya ikan eden kişinin de Aktaş olduğu iddia edilmişti. Yayınladığı taziye mesajında Baysal'dan ''can dostum'' diye bahseden Aktaş, ''Biz seninle sadece kitapları değil bir davayı da paylaştık'' dedi.

Annesi öldü, eşi ve ailesi entübe edildi

Bir ay önce annesi corona virüse yenik düşen Baysal'ın eşi, eşinin anne ve babası da entübe edildi. Eşi ve annesinin hastanede tedavileri devam eden Baysal, eşinin babası ile aynı gün hayatını kaybetti.

2 ay önce baba oldu

Baysal'ın 2 ay önce bebeği dünyaya gelmiş, yalnızca 10 gün görebilmişti

Vefatın ardından taziye mesajları yayınlandı

Baysal'ın vefatı, Türkiye Yayıncılar Birliğinin sosyal medya hesabından "Üyemiz, Hayy Kitap'ın sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Rauf Baysal vefat etmiştir. Tüm sevenlerine, ailesine ve yayıncılık dünyasına başsağlığı dileriz" ifadeleriyle duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doç. Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz da Baysal'ın vefatının ardından, "Rauf Baysal tanıdığım en ilkeli, ahlak sahibi insanlardandı. Hayy Kitap ile yayıncılığa yeni bir seviye getirdi. Şeyh ile Hükümdar onun teşvikleriyle ortaya çıkmıştı. Rabb'im gani gani rahmet eylesin, eşi ve bebeğine şifalar nasip etsin" açıklamasında bulundu.

Yönetmen Semih Kaplanoğlu da "Kuşadası'ndan komşumuz, İzmir Atatürk Lisesi'nde öğretmenim Haluk Baysal'ın oğlu sevgili arkadaşımız Rauf Baysal'ı kaybettik. Onu sıcak gülümsemesi ile hatırlayacağız. Nur içinde yatsın mekanı cennet olsun" dedi.

Yazar Leyla İpekçi ise "Ah Rauf Baysal, 1990'lardan beri gazetecilik yıllarımdan yayıncılık yıllarıma, yazarlıktan editörlüğe, yaz ramazanlarında nice sofralara, atalar tohumu organik tarım kimsenin derdi değilken Buğday Derneğinde toplantıdan toplantıya... Birlikte kitaplar da yaptık. Mekanın cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Tevfik Rauf Baysal'ın cenazesi Kuşadası Adalızade Mezarlığı'nda toprağa verildi.