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Aşı karşıtıydı aşıyla korunacak komplikasyonla hayatını kaybetti
ABD’de Fox News kanalının siyasi yorumcusu olan ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki Bre Payton, grip virüsü H1N1 ve menenjite bağlı komplikasyonlar yüzünden hayatını kaybetti.
Aşı karşıtıydı aşıyla korunacak komplikasyonla hayatını kaybetti
08 Ocak 2019 - T24
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T24'te yer alan habere göre; 28 Aralık 2018'de günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton'un aynı gün kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti.

Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

asi karsitligi fox news bre payton

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People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
08.01.2019 12:10:55
Yorumlardan derlemeler:
Kaba : Darısı bizdeki aşı düşmanlarının başına.
Vurdumduymaz: Her koyun kendi bacağından asılır.
İnsancıl: Bunlarında da çocuklardan farkı yok, kendi iyiliğine olan şeyleri anlayamıyorlar.
Mantıklı: Yalnız yaşıyor olmasa belki erken müdahaleyle sağlığına kavuşabilirdi. H1N1 virüs menenjiti olduğu kesin mi ?
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