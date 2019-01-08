Aşı karşıtıydı aşıyla korunacak komplikasyonla hayatını kaybetti

T24'te yer alan habere göre; 28 Aralık 2018'de günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton'un aynı gün kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.
Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti.
Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|10/01-11/01
|1. Ege Menopoz ve Osteoporoz Sempozyumu
|KADIN...
|İZMİ
|10/01-12/01
|5. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi
|FİZİKSEL...
|İZMİ
|11/01-12/01
|5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|ANKA
|11/01-12/01
|8. Adrenal Gonad ve Nöroendokrin Tümörler Sempozyumu
|TIBBİ...
|DENİ
|11/01-12/01
|Türk Oral İmplantoloji Derneği 30. Uluslar arası Bilimsel Kongresi
|DİŞ...
|İSTA
|11/01-13/01
|1.Çukurova IVF Günleri
|KADIN...
|ADAN
|12/01-13/01
|Estetik Plastik Cerrahi Derneği 23. Ulusal Kongresi
|PLASTİK,...
|İSTA