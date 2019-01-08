Aşı karşıtıydı aşıyla korunacak komplikasyonla hayatını kaybetti

T24'te yer alan habere göre; 28 Aralık 2018'de günü bir arkadaşı tarafından evinde baygın halde bulunan Payton'un aynı gün kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklandı.

Bre Payton, 2011 yılında yaptığı bir yorumda aşı karşıtı olduğunu ilan ederek “Aşılar iblistir” demişti.

Payton’un ölümünün ardından sosyal medya kullanıcıları gazetecinin aşı olsaydı erken yaşta ölümünün önlenebileceği yorumlarında bulundu.