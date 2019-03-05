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Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan araştırmada aşının otizme neden olmadığı gösterildi!
Avrupa, ABD ve bir çok yerde kızamık tekrar gündeme gelirken, yapılan büyük bir çalışmada kızamık aşısı ile otizm arasında ilişki bulunmadığı açıklandı
Aşı karşıtlarına şok! 650 bin çocukla yapılan araştırmada aşının otizme neden olmadığı gösterildi!
05 Mart 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Tüm dünyada olduğu gibi aşı karşıtı söylemler sürerken, aşı karşıtlarının otizmle ilgili iddialarına yeni bir çalışma ile yanıt geldi.

Annals of Internal Medicine dergisinde dün yayınlanan çalışma bu alanda şu ana kadarki en büyük araştırmalardan birini içeriyor. Kızamık Kabakulak Kızamıkçık aşısının  (MMR) çocuklarda otizmi artırıp artırmadığıyla ilgili yapılan çalışmada Danimarka'da 1999'dan 31 Aralık 2010'a kadar doğmuş 657 bin 461 çocuk izlendi.

 

 

Danimarkalı araştırmacılar, otizmi geliştirme riski daha yüksek olan çocuklara odaklandıklarında bile , MMR aşısı ve otizm arasında bir bağlantı bulamadılar . 

Araştırmacılar MMR aşısı alan alt grupların hiçbirinde otizm açısından herhangi bir risk olmadığını buldu. Hatta ilginç bir şekilde, aşının kızlarda ve 1999- 2001 yılları arasında doğan çocuklarda otizm riskinin biraz daha düşük olduğunu bile belirtti.

Baş araştırmacısı Anders Hviid, "650 binden fazla Danimarkalı çocukta yaptığı bir çalışmada aşılanmış ve aşılanmamış çocuklarda otizm riski açısından bir fark yoktu" dedi.

MMR aşısının kızamık bileşeninin otizmle bağlantılı olabileceği fikri, Lancet dergisinde yer alan küçük, şimdi geri çekilmiş 1998 tarihli bir çalışma ile başladı

Anahtar Kelimeler:

kizamik otizm kizmaik asisi

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