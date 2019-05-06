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'Aşı karşıtlığı Avrupa ve ABD'de kızamıktan ölümleri artırıyor'
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Tolga İnce, "Avrupa ülkelerinde ve ABD'de, aşı karşıtlığının neden olduğu kızamık hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden çocuk sayısı hızla artıyor." dedi.
'Aşı karşıtlığı Avrupa ve ABD'de kızamıktan ölümleri artırıyor'
06 Mayıs 2019 - AA
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Sağlık Bakanlığı Aşı Sonrası İstenmeyen Etki Danışma Kurulu'nda da yer alan İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı karşıtlığının, aşı ile otizm arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin iddialardan kaynaklandığını söyledi.

 

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Bazı hastalıkların salgın haline gelmemesi için aşılama oranının yüzde 85'in altında olmaması gerektiğine işaret eden İnce, "Bu bazı hastalıklarda yüzde 90, bazılarında yüzde 95. Aşılama oranını tutturamazsanız diğer çocukları da koruyamaz hale geliyorsunuz. Çünkü bazı çocukların aşıya erişimi mümkün olmayabilir ya da aşılama için küçük olabilir." diye konuştu. 

Türkiye'de yılda yaklaşık 1,5 milyon çocuğun doğduğuna işaret eden İnce, internette dolaşan yanlış bilgiler nedeniyle aşı karşıtlığının yayıldığını belirtti. 

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Türkiye'de 2018'de 28 bin ailenin çocuklarını aşılatmadığını kaydeden İnce, "Avrupa ülkelerinde ve ABD'de aşı karşıtlığının neden olduğu kızamık hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden çocuk sayısı hızla artıyor. Birçok hastalığı aşılama yapıldığı için görmüyoruz ama sinsi şekilde bizi bekliyorlar. Bu nedenle aşılamanın devam etmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

İnce, aşıda cıva bulunduğu iddialarının doğruyu yansıtmadığını, Sağlık Bakanlığının da her ilde yan etkilere ilişkin verileri topladığını sözlerine ekledi.

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