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Aşı karşıtlığı salgın hastalıkları hortlattı
Aşıyı reddedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "2011'de 180 kişi aşılanmamıştı, 2017'de bu rakam 23 bine ulaştı. Böyle giderse salgınlar ortaya çıkacak" dedi
Aşı karşıtlığı salgın hastalıkları hortlattı
07 Nisan 2018 - KARAR
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Aşı karşıtlığı Türkiye'de hızla yayılıyor. Yaklaşık üç hafta önce Antalya Akdeniz Üniversitesi'nde yapılan taramada, 1'i yabancı uyruklu, 9 öğrencide kızamık virüsünün tespit edilmesi üzerine gözler salgın hastalık riskine çevrildi. Bir radyo programında konuşan Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Türkiye'de son 7 yılda çocuklarına aşı yaptırmayan ailelerin sayısı 183'ten 23 bine çıktı" dedi.

Türkiye'de aşının zorunlu olmadığını belirten Ceyhan "Ancak halkta aşıya karşı bir güven vardı. Ama son yıllarda aşı karşıtı konuşan kişiler çıktı ortaya. Konuşanların hiçbiri uzman değil. Şöhret olmak için konuşuyorlar. Aykırı bir şey söyleyince toplumda dikkat çekmek istiyorlar. Hiçbir aşı yüzde 100 koruma sağlamaz. Ancak bütün toplumu aşılarsanız, o zaman yüzde 100 koruma oranına ulaşırsınız. Aşı yaptırmayın diye ortaya çıkanların hepsi çocuklarına aşı yaptırmış" diye konuştu.

Ceyhan, aşılanma oranının azalması nedeniyle 2017'de 84, 2018'de ise şimdiye kadar 60 kızamık vakasının görüldüğünü belirterek, şöyle devam etti: "Son zamanlarda kızamık görülüyor. Aşılanma oranı düşünce önce kızamık başlar. Ayrıca Türkiye'de görülmeyen difteri, tetanoz, çocuk felci gibi hastalıkları da görmeye başlarız. Türkiye'de 2018'de ise şimdiye kadar 60 vaka görüldü. Bunların büyük çoğunluğu aşılanmamış kişiler. Ama içlerinde aşılanmış kişiler de vardı. Türkiye'de aşıyı reddeden kişi sayısı katlanarak artıyor. Böyle devam ederse salgınlar ortaya çıkacak."

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